Harvard vai procurar sinais de tecnologia alienígena no Sistema Solar

As teorias sobre elementos alienígenas não são de agora e os curiosos procuram, constantemente, saber sobre a sua veracidade. No seguimento dessa curiosidade, um professor de Harvard está a liderar uma investigação que visa a procura de tecnologia alienígena no Sistema Solar.

O professor que está a liderar o projeto já mencionou outrora a presença de uma sonda extraterrestre, tendo essa questão gerado muita controvérsia.

Pela curiosidade de estarmos a ser sondados por extraterrestres ou elementos que desconhecemos, alienígenas, uma equipa internacional, liderada pelo professor Avi Loeb de Harvard, lançou uma investigação – o Galileo Project. De acordo com a Agence France-Presse, aquela procura evidências concretas da existência de tecnologia construída por civilizações alienígenas e reunirá especialistas e recursos de Harvard, Princeton, Caltech, Cambridge e da University of Stockholm.

Anteriormente, o professor de Harvard alegou que o primeiro objeto interestelar detetado no Sistema Solar – Oumumua – era uma sonda enviada por uma civilização extraterrestre. Conforme referiu em março deste ano, apesar de as suas declarações terem sido recebidas de forma hostil, foram vários os cientistas e investigadores que o contactaram, posteriormente, a concordar com a sua teoria.

Nessa mesma entrevista, o professor explicou que a descoberta de tecnologia alienígena poderia ter um enorme impacto na forma como “percebemos o nosso lugar no universo, as nossas aspirações para o espaço e as nossas crenças fisiológicas e teológicas”.

É exatamente para encontrar respostas que o professor de Harvard lançou, com uma equipa internacional, o Galileo Project, que investigará a existência de tecnologia alienígena no Sistema Solar. Segundo o Interesting Engineering, este nome poderá ter sido escolhido em memória do astrónomo Galileu, por ter sido ostracizado na sequência da Teoria Heliocêntrica, que ditava que o Sol não girava em torno da Terra.

Harvard cria projeto internacional para procurar tecnologia alienígena

O projeto planeado pelo professor de Harvard visa criar uma rede global de telescópios, câmaras e computadores que permitam investigar objetos voadores não identificados (OVNIs). Para já, recebeu cerca de 1.75 milhões de dólares de investidores privados, sendo que o professor espera aumentar em dez vezes esse número.

Não podemos continuar a ignorar a possibilidade de que as civilizações tecnológicas nos anteciparam […] O que vemos no nosso céu não é algo que políticos ou militares devam interpretar, porque não foram formados como cientistas, cabe à comunidade científica descobrir.

Disse o professor de Harvard, Avi Loeb, numa conferência de imprensa sobre o Galileo Project.

O anúncio deste projeto aconteceu pouco tempo depois de o Pentágono ter divulgado registos de vídeo onde se avistavam OVNIs, afirmando desconhecer a sua verdadeira natureza.