Afinal, porque é que os novos Huawei P50 não suportam ligações 5G?

A Huawei acabou de apresentar ao mundo os seus novos smartphones da linha P50. Os módulos das câmaras foram melhorados, vêm com o novo sistema operativo HarmonyOS, sem serviços Google, mas a empresa líder no desenvolvimento de tecnologia 5G, deixou-a de parte nos seus novos smartphones.

Há um motivo para tal e foi Richard Yu, CEO da Huawei, que o explicou.

Ainda que grande parte do mundo não tenha acesso à rede 5G, a verdade é que já todas as fabricantes o incluem como “requisito básico”. Se inicialmente ainda eram lançadas versões 4G e 5G para o mesmo modelo, agora os modelos de topo já só vêm com 5G e não tarda muito para que essa indicação deixe de preceder o nome do smartphone.

Sanções americanas travam evolução dos smartphones Huawei

A Huawei é uma reconhecida empresa no desenvolvimento de toda a tecnologia 5G, mas hoje surpreendeu ao lançar os seus primeiros smartphones com HarmonyOS limitados ao 4G LTE.

Mas o que estará por detrás dessa decisão?

Evidentemente, a Huawei teria nos seus planos incluir o 5G nos seus topos de gama. No entanto, durante a apresentação dos smartphones, Richard Yu revelou que tal não poderia acontecer devido às sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos, que limita o fornecimento de componentes à empresa chinesa, por parte das empresas a trabalhar em território norte-americano.

A ironia do 5G para Richard Yu

No seguimento desta indicação, o grande promotor do 5G e que sempre exaltou as suas capacidades de comunicação, acaba mesmo por revelar que o 4G e o Wi-Fi 6+ são suficientes para a maioria dos cenários e para a maioria dos utilizadores…

Ora, bem sabemos que o 5G nos smartphones está a ser vendido meramente como uma forma de marketing, para cativar mais utilizadores. Mas, de facto, a sua utilidade prática não existe ainda para a grande parte da população.