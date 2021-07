Com a data de lançamento a aproximar-se, a Microsoft tem trabalhado nas melhorias e no que o Windows 11 precisa. Esta foi uma surpresa recente da gigante do software e está agora já a ser utilizada por um leque muito grande de utilizadores.

Após várias builds em que mostrou ser já um sistema estável e até pronto para ser usado no dia a dia, o Windows 11 recebe agora mais uma confirmação. Este sistema da Microsoft foi promovido e está finalmente acessível como uma Beta no programa Insiders.

Um sistema que está cada vez mais maduro

Desde que foi apresentado em junho deste ano que o Windows 11 se tem mostrado um sistema estável e muito próximo da sua versão. A prova disso está na sua posição já visível no mercado dos sistemas operativos, onde tem já praticamente 1%.

Sem ainda uma data específica para ser lançado, este sistema vai ser desenvolvido e testado até que a Microsoft se sinta pronta para o tornar público. Tudo aponta para que este momento aconteça no final deste ano ou no início de 2022.

Chega finalmente a versão beta do Windows 11

A mostrar que o Windows 11 está já muito mais maduro surgiu agora uma novidade importante. O novo sistema da Microsoft passou a estar disponível numa nova versão de testes, conhecida como Beta dentro do canal Insiders, onde tudo é testado.

Esta nova opção está já presente nas definições do Windows 11, pronta para ser escolhida pelos utilizadores. Este não era um passo que pudesse ser dado, obrigando a uma reinstalação, mas a Microsoft está temporariamente a permitir dar este passo.

Um caminho normal na Microsoft

Como é normal nesta versão, as novidades vão ser muito mais lentas a serem vistas e apresentadas aos utilizadores. Vão estar presentes no canal Dev e só depois de amadurecidas é que vão dar o passo rumo à versão mais estável deste sistema.

Este é um passo muito importante para o Windows 11 e para a Microsoft. Para além de tornar este sistema acessível a muitos mais utilizadores, prova também que este sistema está estável e mais maduro, ficando assim mais próximo de ser lançado.