Lançado à muito pouco tempo e ainda muito limitado no número de utilizadores, o Windows 11 parece prometer muito e para muito breve. Este novo sistema da Microsoft quer mudar a imagem deste sistema operativo e mostrar como pode evoluir.

Espera-se que seja apresentado ao público ainda durante 2020, abrindo assim a porta a uma utilização muito mais alargada. Ainda assim, e porque estamos ainda só em testes, os valores são muito interessantes. Reduzidos, é certo, mas a mostrar que pode bem dominar o mercado.

A Microsoft tem o domínio do mercado no que toca aos sistemas operativos de desktop. Ao longo dos anos tem conseguido esta posição em que apenas a versão do Windows é mudada, mantendo sempre bem longe toda a sua concorrência mais direta.

Assim, e mesmo sendo ainda um sistema muito jovem, o Windows 11 já tem presença nas estatísticas de utilização. Os dados mais recentes da AdDuplex mostram que a mais recente versão do Windows já conta com 0,9% da quota de mercado.

Para comparar, e porque falamos de versões Insiders, a versão de teste do Windows 10 está muito longe do valor do sistema mais recente. Esta versão, presumivelmente a 21H2, tem apenas 0,2%, mas a Microsoft limita o acesso a esta versão de avaliação.

No campo das versões estáveis, a que mais domina no universo Windows não é a mais recente. Falamos da 20H2, lançada no final de 2020 e que tem já 36,3%. A segunda posição é sim ocupada pela versão mais recente, a 21H1, que 26,6%.

Outros dados que a AdDuplex revelou mostram a velocidade de adoção das diferentes versões do sistema da Microsoft. O que mais se destaca é a versão 1803, numa altura em que a Microsoft forçava as atualizações. A seguinte, a 1890, mostrou-se um desastre e acabou a apagar ficheiros dos utilizadores. Rapidamente foi removida.

A informação apresentada tem como base a avaliação de 60 mil computadores e foi recolhida no dia 26 de julho. Mostra uma realidade do Windows que se esperava, mas que revela que o Windows 11 deverá conseguir passar o seu antecessor e garantir o topo da tabela de sistemas.