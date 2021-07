Ray-Ban fará parte do próximo lançamento de hardware do Facebook

No portfólio da empresa de Mark Zuckerberg não existe muito hardware que se possa destacar, ainda assim vão surgindo algumas novidades principalmente ao nível da realidade virtual. Confirmado pelo próprio CEO, em breve, haverá um lançamento que terá a Ray-Ban como parceira.

Não será muito difícil de adivinhar o que aí vem…

Foi no decorrer da última videoconferência de apresentação de resultados que Mark Zuckerberg deu a conhecer alguns planos para o futuro, depois de ter revelado um aumento 56% nas suas receitas no 2.º trimestre 2021.

Uma das novidades passa por uma parceria com a Ray-Ban. A empresa dos icónicos óculos de sol estará a trabalhar com o Facebook nuns óculos, mas desta vez, inteligentes.

Os óculos têm seu formato icónico e permitem que faça coisas muitos interessantes. Portanto, estou animado para colocá-los nas mãos das pessoas e continuar a progredir na jornada em direção aos óculos completos de realidade aumentada no futuro.

|referiu Mark Zuckerberg.

Já desde 2019 que se fala no lançamento de uns óculos inteligentes por parte do Facebook, no entanto, não existam desenvolvimentos. Agora há a palavra de Zuckerberg a confirmar a existência de tal produto.

Não se espera, no entanto, que venham a substituir um dispositivo como o smartphone nesta fase, como se especulava na altura. Deveremos, assim, ver um produto bastante semelhante a outros óculos que já se encontram no mercado.

O futuro do Facebook ao lado da realidade virtual e da realidade aumentada

Ainda assim, para o Facebook, os óculos são a chave do futuro. Junto com a realidade virtual, a realidade aumentada é parte integrante da construção do “metaverso”, disse Zuckerberg. No futuro, o Facebook irá transformar-se numa plataforma partilhada e habitável que permitirá o “teletransporte” entre diferentes experiências sociais através da RV e RA, explicou Zuckerberg.

O termo metaverso (metaverse) é a última palavra da moda adotada em Silicon Valley e pelos futuristas. Embora o conceito já exista há mais de uma década, ganhou força após o grande sucesso de plataformas de criação de jogos multiplayer como Fortnite e Roblox. No início desta semana, Satya Nadella da Microsoft também mencionou um “metaverso empresarial” na teleconferência de resultados da sua empresa.

Neste contexto, Mark Zuckerberg explicou que metaverso não é só uma moda. Para a empresa que lidera este será o mote para construir o futuro digital do Facebook e os dispositivos como óculos inteligentes serão essenciais neste processo.