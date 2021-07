Apple acertou, as vendas da coluna inteligente HomePod aumentam 180%

Apesar de ainda não ser um produto vendido em todos os países, como, por exemplo, em Portugal, o HomePod tornou-se num acessório rentável para a Apple. Conforme os resultados do 2.º trimestre apresentados esta semana, as vendas dos dispositivos na categoria “vestíveis, casa e acessórios”, onde temos o HomePod mini registou um crescimento de 36%, com uma receita de 8,8 mil milhões de dólares.

A estratégia de lançar uma coluna por 99 euros e da intenção de descontinuar a HomePod original, deu um forte impulso às vendas da coluna, o crescimento foi de 180%.

HomePod cresce 180% e chega-se aos concorrentes

O HomePod e HomePod mini são dois produtos distintos. Isto é, a coluna original é poderosa, com uma qualidade de som fenomenal e quando emparelhada em stereo, com outra igual, o som é tremendo. No entanto, o preço desta coluna é de 329 euros, um valor que não captou grande entusiasmo. Nesse sentido, a Apple lançou em outubro de 2020 uma versão mini, com o nome HomePod mini. O sucesso foi outro.

Um novo relatório refere que as vendas do HomePod cresceram 180% no segundo trimestre em comparação com o mesmo período de 2020. A empresa de inteligência de mercado Omdia, no entanto, sugere que a Apple pode precisar lançar uma nova versão para manter esse ímpeto.

A Apple lançou o HomePod original em 2018. Na época, foi a primeira coluna acessível a oferecer um conjunto com Woofer de longa excursão com amplificador personalizado, um conjunto de sete tweeters, cada um com amplificador personalizado. Ainda foi equipada com um conjunto de seis microfones para usar Siri à distância.

O dispositivo traz microfone interno para calibração de baixa frequência e correção automática de graves. Áudio computacional para ajustar o som em tempo real, som multi-zona com AirPlay 2 e possível de ter um par em som estereofónico.

No entanto, a coluna nunca teve o impulso que merecia, principalmente porque as pessoas avaliaram-na mais como uma coluna inteligente do que um produto de áudio incrivelmente capaz a um preço muito bom. Conforme demos conta, a Apple interrompeu as vendas da coluna original poucos meses depois de lançar o HomePod mini.

Vendas do HomePod

A análise do departamento de monitorização de mercado de colunas inteligentes da Omdia diz que as vendas do HomePod aumentaram de menos de um milhão no segundo trimestre de 2020 para quase 2,5 milhões no mesmo trimestre deste ano.

Segundo a empresa de análise de mercado, as colunas inteligentes da Apple continuaram a crescer a taxas históricas. Na verdade, a participação de mercado da Apple de colunas inteligentes nos EUA aumentou de 9,6% no primeiro semestre de 2020 para 21% no primeiro semestre de 2021. Isto é, houve um aumento de vendas de cerca de 245%.

Ironicamente, depois de a Apple dizer que ia descontinuar a HomePod original, esta disparou as vendas e foi importante para o pico de vendas.

O desempenho da Apple é particularmente impressionante quando visto num cenário de mercado em desaceleração, com os produtos Alexa da Amazon mais atingidos. Conforme pode ser lido no relatório, as vendas de colunas inteligentes diminuíram nos EUA durante o segundo trimestre de 2021, com um crescimento ano a ano de apenas 16%, enquanto as vendas trimestrais diminuíram 27%.

A maior parte da desaceleração pode ser atribuída à plataforma Amazon Alexa (incluindo colunas de marca própria e de terceiros), que viu um declínio de 31% nos trimestres na venda de colunas inteligentes nos Estados Unidos. Na verdade, as colunas inteligentes da Google conquistaram o primeiro lugar, batendo a Amazon durante o trimestre em cerca de 800.000 unidades.

Apple deveria lançar uma nova versão da coluna

Este crescimento, que já coloca a Apple perto das vendas da Google e Amazon, terá de ser potenciado no futuro com o lançamento de uma nova versão da HomePod. Segundo a Omdia, só algo novo manterá os números a subir, tal como subiram nos últimos 12 meses.

Então a questão que se coloca é se a Apple, tal como aconteceu no iPhone, iPad, Apple Watch e HomePod, irá ter uma coluna inteligente a liderar este ranking.