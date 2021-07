Echo e Echo Dot da Alexa disponíveis para clientes de Portugal

A espera terminou finalmente!A Echo Versão Internacional e Echo Dot Versão Internacional da Alexa estão disponíveis para clientes em Portugal a partir de 28 de julho na Amazon.es.

Com acesso a música do Spotify, notícias e estações de rádio locais, melhor conhecimento local, e muito mais, a Alexa é agora mais útil para os portugueses.

A Amazon anunciou o lançamento de novas versões Echo International e Echo Dot International em Portugal. Estes equipamentos estão agora disponíveis para os clientes nacionais através do website Amazon.es, disponível em Português.

Para acederem às novas funcionalidades, os clientes deverão selecionar na app Alexa o Inglês (Estados Unidos) como idioma – o Português (Portugal) não está disponível.

A Echo e a Echo Dot são colunas desenhadas inteiramente em torno da voz e estão sempre prontas a serem usadas, de forma rápida e em sistema mãos-livres.

Os dispositivos Echo são suportados pelo serviço Alexa, que está sempre a aprender — basta perguntar e a Alexa responderá a todas as questões: é capaz de dizer as horas, a meteorologia, programar temporizadores e alarmes, reproduzir música, controlar luzes compatíveis em casa, efetuar chamadas de voz Alexa-to-Alexa, e muito mais. Adicionalmente, com o controlo de voz à distância do Echo, é possível fazer tudo isto mesmo estando do outro lado da divisão.

Novas funcionalidades da Alexa e Informação Localizada

Os clientes em Portugal encontrarão novos conteúdos localizados e funcionalidades que poderão desfrutar ao configurar o Inglês (Estados Unidos) como idioma. Algumas das novidades incluem:

Ouvir as suas músicas favoritas nas suas contas Spotify Premium e Spotify Free através da Alexa, que se vem juntar a outros serviços de música como o Amazon Music Unlimited e o TuneIn, que agora fornecem acesso a estações de rádio locais, como a RFM e a TSF.

através da Alexa, que se vem juntar a outros serviços de música como o Amazon Music Unlimited e o TuneIn, que agora fornecem acesso a estações de rádio locais, como a RFM e a TSF. Ouvir notícias de fontes locai s, ou notícias globais, nomeadamente na Reuters News Briefing (world), Al Jazeera Briefing ou CNN Flash Briefing.

s, ou notícias globais, nomeadamente na Reuters News Briefing (world), Al Jazeera Briefing ou CNN Flash Briefing. A Alexa também sabe mais sobre equipas de futebol portuguesas, férias, eventos culturais, gastronomia, celebridades e muito mais. Basta perguntar em Inglês, “Alexa, when is Portugal Day?”, “Alexa, who is the President?”, ou “Alexa, what is Fado?”

Multi-room music: Agora é também possível agrupar vários dispositivos Echo e sincronizá-los para reproduzir a mesma música em todas as divisões. Basta utilizar a app Alexa para criar grupos com um ou mais dispositivos, nomeando esse grupo, como por exemplo “Andar de baixo”. Assim que se cria o grupo, basta dizer em Inglês “Alexa, toca música clássica no andar de baixo.”

As versões International do Echo e Echo Dot podem ser encomendadas aqui e aqui. A Echo Versão Internacional terá o preço de 99,99€ e a Echo Dot Versão Internacional de 59.99€.

Certas skills e funcionalidades da Alexa como Alexa Guard, Amazon Kids, pesquisa local e voice shopping poderão não estar disponíveis em todos os países e em todas as línguas, estão sujeitas a alterações em qualquer momento, e/ou podem exigir taxas de subscrição separadas.