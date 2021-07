Hello Puppets: Midnight Show, terror com marionetas

Em desenvolvimento pelos estúdios americanos Otherworld Interactive, Hello Puppets: Midnight Show é um jogo de marionetas com fortes influências em alguns filmes antigos de terror e suspense.

Venham conhecer um pouco mais deste jogo que pode-se vir a tornar bastante interessante.

Os estudios norte-americanos Otherworld Interactive (séries Sisters VR e Hello Puppets), sediados em Culver City na Califórnia, encontram-se a desenvolver Hello Puppets: Midnight Show, uma prequela do jogo para VR, Hello Puppets!.

Passado nos anos 80s do século passado, o jogo tem como cenário, um show de TV de marionetas (Mortimer’s Handeemen) onde algo aconteceu. Nós somos Owen Gubberson, o criador de marionetas que, com receio que o espetáculo seja cancelado, uma noite decide lançar um feitiço para trazer os nossos Handeemen à vida.

No entanto, os Handeemen vieram a revelar-se algo muito mais sinistro e perigoso. Sádicos e Malévolos, eles têm planos para Owen e esses planos não são nada bons.

Cabe ao jogador, no decorrer dessa única noite, reverter o feitiço e escapar ao caos que se gerou. Para tal, terá de se socorrer de toda a astúcia e cautela, pois as marionetas estão dotadas de uma Inteligência Artificial impiedosa.

Dessa forma, o jogo vai impulsionar fortemente os jogadores a assumirem uma atitude mais furtiva e de improvisação.

Para tal, o jogo vai apresentar um vasto leque de ferramentas e acessórios que poderão ser usados pelo jogador para escapar das marionetas.

Hello Puppets: Midnight Show vai ainda apresentar uma mecânica inovadora de nos mantermos escondidos, forçando o jogador a manter-se alerta mesmo quando está escondido, e tendo de completar minijogos e desafios de alto risco.

Dado o cariz do jogo e do seu antecessor, quando questionados sobre a possibilidade de Hello Puppets! ser lançado para Oculus Quest, a resposta foi negativa, mas… sem fechar portas a uma possibilidade futura.

Hello Puppets: Midnight Show será lançado para PC ainda este ano, mas sem data concreta disponibilizada.