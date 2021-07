iOS 15: App Carteira irá guardar o seu Cartão de Cidadão e outros cartões de identificação

Em Portugal, através da app ig.gov.pt, os utilizadores já podem associar vários cartões de identificação, como o Cartão de Cidadão ou a Carta de Condução. Assim será o futuro, estes cartões, tal como já aconteceu com os cartões de crédito, passarão a figurar dentro do nosso smartphone. Então, a Apple estará a implementar medidas de segurança para que o utilizador possa guardar os seus cartões de identificação dentro da app Carteira.

Conforme foi referido nas novidades apresentadas para o iOS 15, este sistema irá poder fazer verificações de segurança com selfies para validar cartões de identificação.

A identificação pessoal dentro do iPhone

A Apple anunciou na WWDC 2021 que o iOS 15 adicionará suporte para cartões de identificação na aplicação Carteira (antes chamava-se Wallet). Contudo, faltava explicar como iria funcionar e os detalhes para tornar esta funcionalidade útil.

Apesar de ser uma promessa para o próximo sistema operativo, as versões beta até hoje lançadas nada trouxeram para percebermos como funcionará. No entanto, algumas informações revelaram que empresa de Cupertino está a implementar uma nova medida de segurança no sistema de verificação. Isto é, será necessário uma selfie do utilizador para garantir que apenas o proprietário de um cartão de identificação possa adicioná-lo ao iPhone.

Possivelmente, esta novidade surgirá primeiro nos EUA. Contudo, tal como muitas outras funcionalidades mostradas no passado, outros países irão adaptar os seus sistemas para ficarem alinhados com a oferta da Apple.

Como se descobriu este requisito?

Tal como já por várias vezes foi feito pela Apple, o código do iOS pode indiciar e até revelar funcionalidades que não estão logo ativas. Assim, depois de revisto o código desta versão do iOS, foi encontrada uma animação na versão iOS 15 beta 4 que nos permite perceber como vai funcionar esta validação de segurança.

Para adicionar um cartão de identificação ao iPhone, o utilizador terá de passar por algumas etapas de verificação para evitar que outra pessoa roube os seus documentos. Curiosamente, esta verificação de segurança usará selfies para validar o utilizador. Não é uma novidade, em Portugal, por exemplo, o Activobank, para validar remotamente os documentos necessários para a abertura de conta já solicita este tipo de dados.

No entanto, a tecnologia da Apple envolve uma série de outras que são da sua propriedade, como o face ID e os sensores que fazem parte do sistema do iPhone.

Portanto, o processo de integração será muito semelhante à configuração do Face ID, em que o utilizador precisa rodar a cabeça para registar o rosto. A diferença é que as animações vão orientar o utilizador a captar o rosto em diferentes posições, como olhar de lado, levantar as sobrancelhas, abrir a boca e até sorrir.

Mais indícios descobertos no iOS 15 beta 4

Outro código descoberto no novo iOS sugere que estas fotos serão processadas através de análise no dispositivo. Obviamente, depois que o cartão de identificação for adicionado com sucesso à aplicação Carteira, o utilizador poderá usá-lo com uma simples confirmação de identificação facial.

Embora esta seja uma API privada, a Apple poderá disponibilizar este sistema para programadores no futuro como uma forma de melhorar a autenticação do utilizador tendo a privacidade em mente.

Então, de acordo com a Apple, os cartões de identificação na app Carteira estarão disponíveis ainda este ano para residentes de alguns estados dos EUA.

Começando nos estados participantes dos EUA, adicione o seu ID à Carteira para usar quando viajar. Com um toque do seu iPhone ou Apple Watch emparelhado, poderá apresentar com segurança a sua identificação para acelerar os pontos de verificação de segurança TSA. Apresentar a sua identificação é fácil e seguro com o Face ID ou Touch ID. O seu ID na app Carteira é protegido pela mesma tecnologia que torna o Apple Pay privado e seguro.

Referiu a empresa na descrição do recurso.