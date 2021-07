Com a chegada o HarmonyOS, a Huawei tem a possibilidade de renovar muitos dos seus smartphones. Vai dar esta atualização a um lote de equipamentos mais antigos, renovando-os com um sistema que provavelmente não iriam ter acesso.

A marca aproveitou este momento, e para dar uma experiência de utilização melhor, está a oferecer aos utilizadores a possibilidade de renovarem os seus smartphones. Permite que a bateria seja trocada e, principalmente, aumentar o armazenamento que estes têm.

A semana que passou foi rica no que toca a novidades da Huawei. A marca apresentou finalmente o seu novo smartphone, o P50, mostrando que ainda é uma força a ter em conta, em especial no segmento dos smartphones premium.

Algumas horas após ser conhecido, o P50 Pro já estava a marcar uma posição forte, ao assumir um lugar de destaque. A primeira prova veio da DxOMark, que o colocou no topo da sua tabela de fotografia. Assim, e como é normal na marca, a fotografia é ainda um ponto de destaque.

Pois foi na mesma apresentação deste novo smartphone que a Huawei revelou uma novidade para os equipamentos mais antigos . A marca quer renovar estas propostas, em espacial para poderem receber o novo HarmonyOS, que em breve será alargado a muitos mais utilizadores.

Assim, e por um preço simbólico, a Huawei irá renovar os smartphones mais antigos. Para isso, ir+a permitir que as baterias sejam substituídas por outras novas, e com maior duração. Além disso, e para aumentar ainda mais a utilização, irá permitir a atualização do armazenamento, para 128GB/256GB ou 512GB.

O curioso é que este programa irá custar apenas 50 € (369 yuan). Assim, e com o aumento do armazenamento, o espaço disponível eleva-separa valores aceitáveis, à luz do que é agora normal. Muitos utilizadores pretendiam aumentar ainda a RAM, algo que não seria simples, ao estar associado ao SoC.

Esta é uma medida que muitos esperam que ultrapasse as fronteiras da China e chegue ao mercado internacional . A Huawei consegue assim renovar um lote grande de smartphones, poupando o ambiente e os utilizadores, que assim renovam os seus smartphones.