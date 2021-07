Chuwi HiPad Pro – O novo tablet Android com 8GB de RAM e processador da Qualcomm

Apesar do momento ser de férias e descanso para muitos, esta também será a melhor altura para começar a preparar a próxima temporada de volta ao trabalho e aos estudos. Não se sabe ainda se estas serão atividades à distância de forma obrigatória nalgum período do ano, tal como aconteceu anteriormente com a evolução da pandemia, mas a certeza é que é cada vez mais importante ter acesso a ferramentas para comunicação virtual e para acesso a conteúdos.

Os tablets são uma das possibilidades mais acessíveis e hoje damos-lhe a conhecer o Chuwi HiPad Pro.

A Chuwi é uma fabricante de produtos tecnológicos como tablets, computadores portáteis e mini PC, tendo também uma série de acessórios dedicados.

Chuwi HiPad Pro – um novo tablet Android

O mais recente lançamento da marca é o Chuwi HiPad Pro, um tablet equipado com o sistema operativo Android 11 com certificado Widevine L1, compatível com conteúdos HDR Netflix e de outras plataformas de streaming.

O processador que vem integrado no Chuwi HiPad Pro é o Snapdragon 662 da Qualcomm, tem 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão através de cartão microSD, até 128 GB.

O ecrã é de 10,8″ com resolução FullHD. Este ecrã tem suporte para caneta, mas o tablet também tem suporte para teclado Bluetooth. Ou seja, pode ser utilizado como um computador portátil, sendo assim uma opção com maior produtividade associada.

O Bluetooth está na versão 5.0, tem Wi-Fi dual-band 802.11 a/b/g/n/ac, sistema de geolocalização e ainda suporta a inclusão de um cartão SIM para acesso à rede LTE (dual-SIM).

O tablet tem uma câmara traseira de 8 MP e uma frontal, a perfurar o ecrã de 5 MP. Tem quatro altifalantes para reprodução de som em stereo, tem porta USB Tipo-C para carregamento e transferência de dados, inclui jack de áudio de 3,5mm.

O novo tablet Chuwi HiPad Pro está disponível a partir de 331 €, já com IVA incluído e portes gratuitos, enviado a partir de Espanha. A entrega é feita no máximo em 7 dias. Estão ainda disponíveis versões com caneta e teclado.

