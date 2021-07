Steam Deck pode limitar a taxa de fps para aumentar a vida útil da bateria

O mundo dos videojogos ficou recentemente mais rico com o anúncio oficial da Steam Deck, a nova consola da Valve. As pré-encomendas estão a ser um verdadeiro sucesso, e a criadora da Steam já indicou que as próximas entregas só chegarão em 2022.

Um dos pontos fortes da consola é o facto de poder executar praticamente todos os jogos, mesmo os mais recentes. E segundo as informações recentes, a Steam Deck pode limitar a taxa de fps como forma de aumentar o tempo útil de bateria do equipamento.

Em meados deste mês de julho, a Valve anunciou aquilo que já se suspeitava. A consola de videojogos Steam Deck foi revelada e as pré-encomendas tornaram-se desde logo num autêntico sucesso. E tal foi a euforia que muitos consumidores começaram a revender a sua pré-reserva do equipamento por 10.000 dólares e outros valores megalómanos.

De entre todos os pontos a favor, a Steam Deck promete conseguir executar grandes títulos AAA através de uma APU (CPU com GPU integrado) personalizada da AMD. Para além disso, a própria Valve já garantiu que ainda não houve um jogo que a consola não conseguisse executar. E também que os jogos lançados este ano funcionaram sem problemas.

Steam Deck pode limitar a taxa de fps para aumentar a bateria

De acordo com as informações adiantadas pelo The Verge, o programador da Valve, Pierre-Loup Griffais, revelou que a Steam Deck terá uma opção para limitar a taxa de fps e, consequentemente, limitar o desempenho, em troca de mais tempo útil de bateria. Ou seja, caso o jogador esteja a executar um jogo que não exige grandes efeitos visuais, pode sempre trocar alguns frames de que não vai necessitar, por tempo de jogo extra.

Em concreto, a consola levará os jogos até um limite de 30 fps, que é o que a empresa considera básico para um desempenho jogável. Por outro lado, a Valve acrescenta que cada título testado até agora “atingiu e excedeu consistentemente” esse limite.

Como exemplo, a criadora espera que o jogo Portal 2 dure cerca de 6 horas a 30 fps contra 4 horas sem o limite na taxa de frames.

