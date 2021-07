Consola Steam Deck já está a ser revendida por 10.000 dólares

Depois de alguns rumores, finalmente a Valve anunciou ao mundo o que estava a preparar: a sua consola Steam Deck. O equipamento despertou de imediato um grande interesse por parte dos consumidores, e prova disso é que a fase de reserva está a ser um autêntico sucesso.

No entanto, as unidades que se esperam ainda em dezembro deste ano já esgotaram, sendo que as próximas apenas ficarão disponíveis em 2022. Desta forma, alguns utilizadores que conseguiram reservar os primeiros modelos da consola Steam Deck, estão a revendê-los no mercado por 4.500 e 5.000 dólares. Mas há mesmo uma venda que pede 10.000 dólares pela consola.

A Valve é conhecida sobretudo por ter criado a Steam, a popular plataforma dedicada aos jogos eletrónicos. Mas na passada semana a empresa norte-americana desvendou oficialmente a sua consola de jogos para competir num mercado bastante aliciante.

A Steam Deck, que deverá rivalizar diretamente com a Nintendo Switch, chegou quando ainda poucos rumores davam certeza da sua existência e, como tal, foi uma surpresa para grande parte dos gamers em todo o mundo.

O modelo mais simples de 64 GB custará 419 €; o de 256 GB terá um preço de 549 €; e o topo de gama com 512 GB vai custar 679 €.

Mas o sucesso já se fez sentir, uma vez que a plataforma de pré-reserva foi entupida por uma grande quantidade de pedidos. Como tal, já voaram as primeiras unidades que ainda chegam este ano. As restantes são entregues apenas em 2022. Mas, se quiser muito uma Steam Deck ainda em 2021, há uma solução.

Já há consolas Steam Deck em revenda por 10.000 dólares

Alguns utilizadores que conseguiram comprar um exemplar das primeiras unidades da Steam Deck já estão a revender a consola da Valve. Para isso, os revendedores indicam como prova uma confirmação da reserva onde é referido que são um dos primeiros a receber a consola em casa.

No eBay, por exemplo, já se encontra a Steam Deck de 512 GB por 3.000 dólares (~2.541 euros). No entanto, há revendedores mais otimistas que estão a pedir 4.500 (~3.811 euros) e 5.000 dólares (~4.235 euros) pela consola. O modelo mais básico, de 64 GB pode ser encontrado por 800 dólares (~677 euros).

Por outro lado, há quem seja realmente crente e esteja a pedir 10.000 dólares por um modelo da Steam Deck de 256 GB. Este valor corresponde a cerca de 8.500 euros.

Relembramos que um dos pontos de destaque desta consola é o facto de conseguir executar grandes títulos AAA através de uma APU (CPU com GPU integrado) personalizada da AMD. Contará com 16 GB de memória RAM LPDDR5 e estará disponível em três versões diferentes.

