Jogos Olímpicos: Robô basquetebolista está a encestar em Tóquio

Os Jogos Olímpicos começaram esta semana e estão a reunir, em Tóquio, atletas das mais variadas modalidades. Como se tem tornado cada vez mais comum, a tecnologia não ficou de fora e ‘deu o ar da sua graça’ no basquetebol, surpreendendo todos os espectadores, bem como a Internet.

Como nunca antes visto, de forma até assustadora, está a circular o vídeo de um robô a fazer cestos no intervalo de um jogo.

Os Jogos Olímpicos começaram esta semana, em Tóquio, e estão a reunir atletas de alta competição dos quatro cantos do mundo. Enquanto estes dão de si e representam, como melhor sabem, as suas nações, numa das maiores competições mundiais, está um robô bem mais descontraído a captar a atenção.

Num vídeo publicado pela conta oficial dos Jogos Olímpicos – #TokyoOlympics – vê-se um robô humanoide a encestar. Também no Reddit estão a circular os dois cestos que o robô basquetebolista conseguiu protagonizar, a duas distâncias diferentes. O momento aconteceu no domingo, durante o intervalo do jogo entre os EUA e a França, tendo a primeira sido derrotada por 89 a 79.

Conforme refere a Mashable, o robô basquetebolista parece ser CUE, uma criação desenvolvida pela Toyota, cujo modelo original surgiu em 2018. No ano seguinte, foi lançada uma outra versão, CUE3, para estabelecer um Guinness World Record. Embora não se saiba qual dos modelos deu espetáculo nos Jogos Olímpicos, em Tóquio, – se o mais antigo ou o mais recente – a mesma fonte considera que o robô parece ser da mesma linha de autónomos.

Esta pequena aparição nos Jogos Olímpicos 2020, que captou as atenções e se movimenta de forma muito semelhante ao ser humano, pode representar o futuro que poderá estar por vir. Afinal, a inovação não para e este robô poderá ser, efetivamente, apenas o primeiro a conquistar a atenção dos espetadores dos Jogos Olímpicos, bem como de outros momentos onde nunca imaginamos vê-los.

