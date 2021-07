“Não encontramos um jogo que resista ao Steam Deck”, diz Valve

Depois do anúncio oficial da consola Steam Deck da Valve, aos poucos a empresa começa a revelar mais pormenores deste interessante equipamento.

Segundo a marca, ainda não houve um jogo que não fosse bem executado nesta consola. Portanto, este é mais um ponto a favor da nova aposta da dona da Steam.

Steam Deck: uma consola para todos os jogos

A Valve anunciou oficialmente a sua consola Steam Deck e agora é hora de promover o equipamento para cativar cada vez mais a atenção e o interesse dos consumidores e potenciais clientes.

Como tal, agora a Valve revelou mais pormenores da sua consola numa entrevista ao site IGN. Segundo as informações, a marca indicou que ainda não encontrou nenhum jogo que não fosse capaz de executar e ser jogado na sua nova Steam Deck. Para além disso, a empresa afirmou ainda que os jogos lançados este ano “funcionaram sem problemas” na consola.

De acordo com Pierre-Loup Griffais, programador da Valve:

Revimos vários jogos nos últimos anos, mas o verdadeiro teste para nós foram os jogos lançados no ano passado. Eles simplesmente não conseguiam ter um desempenho muito bom nos tipos de protótipos e arquiteturas anteriores que estávamos a testar. E esta é a primeira vez que alcançámos o nível de desempenho necessário para realmente executar jogos de última geração sem problemas. Todos os jogos que queríamos que fossem jogáveis ​​são, na verdade, toda a biblioteca inteira do Steam. Não encontrámos nada que este dispositivo não pudesse executar.

Uma consola que promete

Loup Griffais disse que as tendências atuais dos jogos para PC, que favorecem o desempenho de alta taxa de fps e altas resoluções, ajudam a Steam Deck. Isto porque os jogos serão renderizados no ecrã inferior a 1280 x 800 pixels e a pelo menos 30 FPS.

A Steam Deck vai contar com uma APU (CPU com GPU integrado) personalizada da AMD e baseada na arquitetura Zen 2 com gráficos RDNA 2. Para além disso, contará com 16 GB de memória RAM LPDDR5.

Segundo Yazan Aldehayyat, engenheiro de hardware da Valve:

É possível que tenhamos um dos primeiros produtos a usar esta tecnologia de memória. Isto dá-nos muita confiança para o futuro, sobretudo porque não somos os únicos com esta arquitetura. Todas as otimizações que os criadores de jogos façam para esta nova arquitetura, também nos vão beneficiar.

Portanto, parece que esta nova consola promete grandes experiências e possibilidades aos jogadores.

