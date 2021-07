Investigadores conseguem ‘empilhar’ semicondutores para criar chips 3D

O mundo da tecnologia está em constante evolução e inovação. E agora, um grupo de investigadores revelou o desenvolvimento de uma nova tecnologia que permite a produção de chips para computadores através do empilhamento de semicondutores.

De acordo com as informações, podem ser empilhadas até quatro camadas de semicondutores, o que os torna em chips mais eficientes e com uma maior performance.

Uma nova tecnologia para a produção de chips

Os investigadores do IME (Institute of Microeletronics) desvendaram recentemente o desenvolvimento de uma tecnologia que permite a produção de chips para computadores por meio de empilhamento de até quatro camadas de semicondutores. Desta forma, é possível que as fabricantes criem componentes mais eficientes e com maior performance.

Segundo o que foi revelado, os especialistas conseguiram criar um único chip 3D através da união de quatro camadas de semicondutores. Este processo foi conseguido através de TSVs (Throught-Silicon-Vias) o qual permite o tráfego de informações entre essas quatro camadas de forma a uni-las a apenas um componente.

Em suma, o grupo de investigadores combinou técnicas de união de wafers da parte frontal e traseira para criar o chip. Ou seja, a face da primeira camada foi combinada com a face da segunda camada. Poe sua vez, a traseira da segunda camada foi combinada com a traseira da terceira camada. Após este processo, os especialistas criaram as vias de comunicação TSV entre todas as camadas para o trafego de dados.

Este processo permite assim criar uma estrutura de chip 3D. Como tal, estima-se que os próximos processadores e chips gráficos possam lidar com altas cargas de informação sem que tenham que passar por altas frequências de operação. Desta forma, vão conseguir acumular uma maior densidade de transístores.

A nova tecnologia pode também ajudar a criar chips com maior eficiência energética, uma melhor dissipação de energia térmica e um aumento de performance. Para além disso, este processo pode ainda ajudar a diminuir a taxa de defeitos de fabrico.