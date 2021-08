WhatsApp: Como ativar o “modo férias” para ter paz e sossego?

O WhatsApp é um dos serviços de conversação mais usado pelos portugueses e em todo o mundo. Muitos de nós têm no WhatsApp vários grupos criados o que significa que estão sempre “a cair” mensagens e que quase nos sentimos pressionados a responder.

Hoje vamos aprender como podem “calar” totalmente o WhatsApp, para ter algum descanso nas férias.

WhatsApp: Desative temporariamente todas as conversações…

O WhatsApp é sem dúvida um dos serviços de mensagens mais completo do mercado. É fácil subscrever este serviço e rapidamente passamos a ter vários contactos e fazemos parte de vários grupos… o que nem sempre é fácil gerir.

Nestas férias, se procura a plenitude do descanso, então desative as conversas do WhatsApp. Pode desativar um único grupo/conversação ou então desativar as notificações para todas as conversações.

Para desativar as notificações para todas as conversações, basta abrir o WhatsApp e ir a Definições > Arquivar todas as conversas e depois escolher a opção Arquivar Todas.

Com esta opção ativa, todas as conversas são silenciadas. Caso pretenda ter acesso às conversas, basta fazer o processo inverso, ou seja, escolher a opção desarquivar todas as conversas.

E está feito. Simples e rápido e certamente que terá um melhor descanso estas férias. Se pretender pode também desativar todas as notificações de todos os serviços. Essa configuração é realizada ao nível do sistema operativo.