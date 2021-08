Financial Times: Pfizer e Moderna aumentaram preços das vacinas

Com a pandemia por COVID-19, são muitas as situações em que se aplica a Lei da oferta e procura. Apesar de hoje existirem várias farmacêuticas a disponibilizar a vacina para a COVID-19, há informações que indicam que a Pfizer e Moderna aumentaram preços das vacinas.

Saiba qual o aumento de cada uma das vacinas, de acordo com uma investigação do Financial Times.

Dose da Pfizer custa 19,50€ e Moderna custa agora 21,48 €

De acordo com o Financial Times (FT), a Pfizer e a Moderna aumentaram o preço das suas vacinas contra a COVID-19. Segundo as informações, nos últimos contratos de fornecimento à União Europeia (UE) a vacina da Pfizer subiu 25% e a da Moderna 13%.

O preço de uma dose de vacina da Pfizer aumentou dos atuais 15,50 euros para 19,50 euros, de acordo com partes do contrato a que o Financial Times teve acesso, enquanto o preço de uma dose da vacina da Moderna subiu para 21,48 euros (25,50 dólares), face aos anteriores 19 euros (22,60 dólares) previstos no primeiro acordo de fornecimento.

Apesar desta subida, o preço da dose de vacina da Moderna até seria superior, mais concretamente 24 euros (28,50 dólares), referiu o FT, mas o valor acabou por ser revisto perante o aumento da encomenda.

Tendo em conta a procura, as farmacêuticas estão a aumentar os lucros perante o crescimento de encomendas de diversos países com vista a uma possível terceira dose contra a COVID-19 no inverno.

Consultores do setor farmacêutico indicaram no artigo que a Pfizer – que partilha lucros com a BioNTech alemã – deverá ganhar 56 mil milhões de dólares (47,2 mil milhões de euros) com a venda da sua vacina até 2022. Já a Moderna deverá ganhar aproximadamente 30 mil milhões de dólares (25,2 mil milhões de euros).

Quanto à AstraZeneca, que entrega a sua vacina ao preço de custo por tempo indefinido aos países em desenvolvimento, o jornal aponta para proveitos na ordem dos 15 mil milhões de dólares (12,6 mil milhões de euros).