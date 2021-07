A LG acabou de apresentar um novo produto no segmento do áudio. Os LG TONE Free FP, com três modelos distintos, são os novos earbuds da empresa sul-coreana e destacam-se por incluir funcionalidades como áudio espacial, modo de sussurro, caixa que funciona como dongle sem fios e que ainda utilizar a luz UV para eliminação de germes.

Venha conhecer mais sobre os LG TONE Free FP.

A LG Electronics deu a conhecer uma nova linha de produtos LG TONE Free FP. São os novos earbuds GP5, FP8, e FP9, que partilham grande parte das características, mas que se ajustam ligeiramente em termos de gama.

LG lança novos earbuds TONE Free FP

Segundo a LG, estes novos auscultadores oferecem cancelamento ativo de ruído, áudio espacial sob a tecnologia 3D Sound Stage, para uma maior envolvência e realismo do que se está a ouvir. Incluem três microfones e oferecem modo ambiente, emparelhamento rápido e multi-dispositivo. Todos eles também têm certificado IPX4 de resistência a água.

O novo modo de sussurro permite maior privacidade e clareza nas chamadas, permitindo que os utilizadores segurem o auscultador direito próximo à boca como um microfone dedicado, a solução perfeita para fazer e receber chamadas em ambientes como uma biblioteca ou nos transportes públicos.

As hastes de cada auscultador são 4,4 mm (mais curtas do que os modelos anteriores da LG e do que alguma da concorrência mais popular). A LG aprimorou os drivers e diafragmas e ainda garante que oferecem mais graves sem afetar a clareza do som.

Uma caixa mais do que carregador

O modelo FP9 oferece uma das funcionalidades de maior destaque. A sua caixa pode funcionar como transmissor wireless para dispositivos que, por exemplo, não oferecem Bluetooth. Via USB-C a caixa pode então ser ligada a qualquer dispositivo, evitando a necessidade de ter um adaptador de Bluetooth externo.

Esta caixa, bem como a caixa do FP8, oferece um sistema de eliminação de bactérias através da utilização de luz UV em 5 minutos. A importância desta limpeza prende-se com as possíveis infeções no ouvido interno, um problema que tem aumentado com a utilização deste tipo de dispositivos.

Ainda sobre as caixas, temos a indicação que apenas o modelo FP8 oferece carregamento sem fios. Em termos de autonomia, os auscultadores oferecem 10 horas de utilização o que é absolutamente incrível no segmento. Os FP5 oferecem 8 horas, o que ainda assim é bastante.

Os novos earbuds deverão chegar ao mercado ainda este mês nas cores preto, branco e dourado. Os preços não foram ainda divulgados.

LG TONE Free FP