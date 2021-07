Echoing Void chega em breve a Minecraft Dungeons

Echoing Void é o próximo DLC a chegar a Minecraft Dungeons e segundo um comunicado recente, a sua chegada está muito próxima.

Saibam aqui quando chega Echoing Void a esta aventura baseada no universo Minecraft.

Minecraft Dungeons é um jogo de ação e aventura, com fortes influências dos denominados Dungeon Crawlers e que, tal como o nome indica, se baseia no universo Minecraft.

Decorrendo no ambiente relativamente descontraído de Minecraft, o jogador pode juntar-se a 3 amigos e, através de várias masmorras repletas de perigos, inimigos e também algumas surpresas agradáveis, lutar pela salvação do mundo Minecraft.

Tendo sido considerado como sendo uma lufada de ar fresco ao universo Minecraft, Dungeons apresenta uma alternativa para fãs deste tipo de jogo, mas que pretendam algo mais simples e acessível.

Foi lançado em 2020 para PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch e funcionou como afirmação do caráter multifacetado do jogo Minecraft.

Echoing Void, é o próximo DLC de Minecraft Dungeons, e estará disponível a partir do próximo dia 28 de julho.

De acordo com a Mojang, este DLC encerrará a narrativa de Minecraft Dungeons. Nele, os jogadores vão levar a luta para o relvado da casa dos Enderman: The End e apresenta várias novidades.

A Echoing Void inclui conteúdo pago e gratuito, novos elementos, como Burning Brew e um novo animal de estimação, o Friendermite, um novo chefe, o Vengeful Heart of Ender, que os jogadores podem conhecer enquanto caminham até ao End.

Este DLC também inclui o Gauntlet of Gales, uma missão única em forma de labirinto, que coloca as habilidades dos jogadores à prova, através de desafios e puzzles. Este desafio será possível aceder através de mapas de missão e irá pressionar os jogadores a crescerem as suas habilidades, durante todo o jogo.

Minecraft Dungeons: Ultimate Edition

Para além de Echoing Void, foi ainda anunciado um novo pack para Minecraft Dungeons: Ultimate Edition.

Minecraft Dungeons: Ultimate Edition é um pack que inclui o jogo base Dungeons e todos os seis DLCs, incluindo Jungle Awakens, Creeping Winter, Howling Peaks, Flames of the Nether, Hidden Depths e Echoing Void.

A Ultimate Edition será lançada ao mesmo tempo que o DLC Echoing Void, ou seja, no próximo dia 28 de julho.