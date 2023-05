Converter mÃºsicas do Spotify para MP3? ConheÃ§a uma das melhores ferramentas

Os serviços de streaming estão repletos de músicas que pode ouvir sem ter acesso à internet... mas com as ferramentas certas. O HitPaw, além de muitas outras funcionalidades associadas, permite converter músicas do Spotify para MP3, de forma muito simples e prática, para ouvir música gratuitamente.

HitPaw: o melhor software para converter de música do Spotify... e não só

O HitPaw é um software disponível para Windows e Mac que tem como grande objetivo fazer o download de música para que possa ouvir tudo offline. Este poderoso software, além de permitir converter músicas do Spotify para o formato MP3, ainda permite fazer o mesmo para Apple Music e Deezer.

Permite converter vídeos, músicas e imagens sem perda de qualidade para outros formatos. Inclui um editor de música e vídeo, com simplicidade na utilização e ainda faz, por exemplo, a compressão de vídeos em conjunto, para enviar para a internet, anexar a um email ou outra qualquer necessidade.

E num momento em que a IA tem um papel tão relevante na forma como os softwares funcionam, também o HitPaw tem ferramentas inteligentes com IA integradas quem ampliam as capacidades criativas.

O HitPaw inclui um editor de vídeo com as seguintes funcionalidades disponíveis: cortar, juntar clipes, rodar e recortar, aplicar filtros, acelerar a velocidade o vídeo, adicionar marca de água e ajustar volume.

Mas ainda há mais. O HitPaw tem um software para remover o fundo de fotos, remover o ruído de áudio, comprime imagem e vídeo, editor de imagem e ainda outras funcionalidades.

No Toolkit existe uma ferramenta para comprimir imagens e vídeos, para fazer download de conteúdos do Instagram, um conversor de clips de vídeo em GIFs, software para remover áudio de voz e ruído de fundo, conversor de imagens, editor de imagens, entre outas opções.

Como fazer download de músicas do Spotify?

Em primeiro lugar terá que fazer o download do software para o seu computador, sendo que tem uma versão gratuita disponível. Para fazer o download de músicas a partir do Spotify há, basicamente, duas formas de o fazer.

Por um lado pode selecionar o separador "Baixar" e adicionar o link do Spotify da música ou álbum que pretende guardar no computador e clicar em Analisar. Nesse momento, é feita uma análise ao link, sendo verificada a quantidade de músicas prontas para fazer download.

A lista é selecionável, portanto, é possível escolher as músicas que pretende ou não guardar. Depois é possível escolher o formato em que se pretende converter e a taxa de frames, além da pasta onde quer guardar as músicas. Em seguida basta clicar em Converter e esperar.

O processo é relativamente rápido e o resultado final é o esperado, com todas as músicas escolhidas disponíveis agora para ouvir no PC ou no telefone, em qualquer lugar e sem necessidade de ligação à Internet.

Outra forma de aceder ao conversor de música do Spotify é através do Toolkit. É interessante explorar este separador porque vai poder encontrar as muitas funcionalidades disponíveis no software incluindo a que estamos a explorar neste artigo. Clicando em "Conversor de música do Spotify", então, todo o processo é semelhante ao já demonstrado.

Ao finalizar o processo, a pasta para onde foram gravadas as músicas abre, para que possam começar a ser exploradas e ouvidas.

Em resumo

A forma como ouvimos música tem evoluído muito e o streaming é peça fundamental neste processo evolutivo. Contudo, (por incrível que pareça aos olhos de alguns) nem sempre é possível estar ligado à internet para tirar partido destes serviços.

Ter disponível estes conteúdos em forma de ficheiro no smartphone, tablet ou PC, continua a ser a solução melhor para muitos utilizadores e este software ajuda a ter a música do seu lado.

O HitPaw é um software bastante completo que permite fazer o download e converter as músicas do Spotify para MP3, mas não se limita assim. É compatível com outros formatos e outros serviços, nomeadamente com vídeo.

Tem um editor de vídeo com algumas das funcionalidades mais populares disponíveis, como o simples cortar e colar, rodar, aplicar filtros, acelerar o vídeo, adicionar marca de água e ajustar volume.

Mas ainda há mais. O HitPaw tem um software para remover o fundo de fotos, remover o ruído de áudio, comprime imagem e vídeo, editor de imagem e ainda outras funcionalidades.

A qualidade das músicas guardas é muito boa e o software é muito prático de utilizar. Além disso, é um processo rápido.