E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de algumas novidades da Huawei e da Xiaomi, demos a conhecer earbuds da 1MORE, o novo realme GT Master, falámos de alguns avanços na ciência, e muito mais.

Os ecrãs curvos surgiram como uma tendência dos topo de gama, impulsionada pelos Edge da Samsung. A empresa sul-coreana exagerou na curva para mostrar que podia ser útil e com o passar dos anos o tamanho da curvatura foi-se ajustando. A Huawei foi uma das fabricantes que adotou este tipo de ecrã, mas poderá, em breve, dar um passo mais além na oferta.

Uma patente recentemente registada revela o que poderá estar para chegar.

A Anycubic é uma fabricante de impressoras 3D que, ao longo do tempo, tem revelado produtos de qualidade a preços relativamente acessíveis. É sob este modo de atuação no mercado que a empresa leva a campanha de financiamento coletivo a primeira impressora de alta precisão DLP e acessível na plataforma Kickstarter.

A Anycubic Photon Ultra surge como uma opção que traz como vantagem aos utilizadores uma manutenção muito baixa, uma impressão com grande resolução e um baixo consumo de energia.

A Engwe EP-2 Pro 750W é uma bicicleta de montanha, elétrica, dobrável e realmente interessante, que merece ser tomada em consideração apesar do facto de a marca ser pouco conhecida no nosso país.

No entanto, podemos facilmente concluir que este modelo de e-bike ostenta algumas grandes críticas por isso, decidimos apresentá-la, uma vez que se trata de um modelo robusto elétrico, durável, seguro e com um desempenho extremamente elevado. Se o preço importa, então este artigo é para si!

Há muitos anos que a Xiaomi está presente no mercado e sempre com a mesma imagem e a mesma linha de produtos, tanto a Mi como a Redmi. Esta está bem estruturada dentro da sua oferta e muitas vezes os clientes sabem de forma clara o que estão a comprar apenas com o nome da linha.

Esse cenário vai ser mudado com uma novidade avançada em rumor e, entretanto, confirmada pela marca. A famosa e muito capaz linha Mi da Xiaomi vai desaparecer e haverá uma reestruturação grande dentro da marca.

O mercado dos earbuds tem trazido ao consumidor propostas muito interessantes a preços bastante baixos. Depois da tecnologia TWS, hoje a procura passa muito pelas propostas com cancelamento de ruído ativo que até há pouco tempo só estavam associadas a headphones.

A 1MORE é uma marca ligada a este tipo de produtos e os ComfoBuds são apenas uma das linhas disponível. As diferenças entre os ComfoBuds Pro e ComfoBuds 2 surgem em especificações-chave e daí a diferença de preços, mantendo-se, no entanto, com um valor bastante apelativo.

A realme, recentemente, apresentou ao mercado mais um dos seus smartphones destinados a cobrir a gama média. Falamos do smartphone realme GT Master com ecrã Super AMOLED com 120Hz, processador Snapdragon 778G 5G, três câmaras traseiras e com bateria de 4300 mAh capaz de carregar a 65W.

Mas há mais para descobrir.

O mercado hardware está cada vez mais emocionante, especialmente no que respeita ao setor das placas gráficas. E neste campo a Nvidia é uma líder indiscutível, especialmente depois do lançamento da nova gama GeForce RTX 30.

Segundo as mais recentes informações, a placa gráfica RTX 3090 SUPER pode estar a chegar com 10.752 núcleos CUDA e um consumo de 400W.

Num mundo cada vez mais tecnológico e altamente voltado para o online, o crescimento das moedas digitais parece quase inevitável. De tal forma que os bancos alertam para a possibilidade de as moedas digitais, por exemplo, substituírem o dólar, dentro de cinco anos.

O alerta foi dado no sentido de os próprios bancos estarem cientes da possibilidade e preparados.

Os asteroides são corpos rochosos de estrutura metálica que orbitam em torno do sol como os planetas. No entanto, possuem uma massa muito menor em comparação com os planetas.

Recentemente foi descoberto o asteroide mais rápido do nosso sistema solar, o 2021 PH27.

A Xiaomi não abranda no ritmo a que lança novas versões da sua versão do Android, tendo agora a MIUI 12.5 Enhanced quase pronta. Esta versão está a ser preparada para ser lançada e para ser entregue aos utilizadores.

Com esta versão quase pronta, é hora da Xiaomi apresentar onde esta vai chegar primeiro. A lista dos primeiros smartphones que vão receber a MIUI 12.5 Enhanced foi conhecida e deixou muitos utilizadores destes smartphones satisfeitos. Veja se o seu Xiaomi está nesta lista.

Uma remessa de formigas, abacates e um braço robótico de tamanho humano da SpaceX seguiram hoje em direção à Estação Espacial Internacional.

A entrega será feita já segunda-feira na 23ª missão de carga da empresa privada.

Quando se menciona a transição elétrica, um dos grandes problemas apontados é a escassez de pontos de carregamento. Ora, na opinião de muitos, se os países não garantem uma vasta rede de carregamento pública que responda à necessidade, as pessoas não vão adquirir um carro elétrico, pela falta desse recurso, especificamente. Contudo, a experiência do Japão diz o contrário.

Apesar do investimento feito na rede de carregamento, a venda de carros elétricos, no Japão, não correspondeu ao esperado.