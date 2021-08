RTX 3090 SUPER pode chegar com 10.752 núcleos CUDA e 400W de consumo

O mercado hardware está cada vez mais emocionante, especialmente no que respeita ao setor das placas gráficas. E neste campo a Nvidia é uma líder indiscutível, especialmente depois do lançamento da nova gama GeForce RTX 30.

Segundo as mais recentes informações, a placa gráfica RTX 3090 SUPER pode estar a chegar com 10.752 núcleos CUDA e um consumo de 400W.

Nvidia GeForce RTX 3090 SUPER pode ter 10.752 núcleos CUDA

Foram revelados recentemente detalhes sobre aquela que será a próxima grande aposta da Nvidia no segmento dos chips gráficos de topo para o mundo gaming.

As informações vêm do leaker Greymon55, considerado como confiável nesta área, e referem que a nova GPU trará 10.752 núcleos CUDA, mais 256 em comparação com o modelo básico da RTX 3090. Claro que o aumento da quantidade de núcleos também implica um aumento do consumo de energia. Como tal, os dados indicam que a Nvidia vai passar dos 350W para +400W de consumo na versão SUPER desta placa gráfica de topo.

No mês de julho, o conhecido leaker destas andanças kopite7kimi revelou que a Nvidia iria lançar uma linha de placas gráficas RTX 30 SUPER ainda antes da gama RTX 40. Para além disso, o informador adiantou também que a fabricante norte-americana não iria apenas lançar estes modelos para computadores portáteis, mas também os desktops estariam contemplados.

Segundo outros pormenores, estima-se que a nova GeForce RTX 3090 SUPER mantenha o processo de fabrico de 8nm, produzido pela Samsung.

Para já ainda não foram reveladas muitas mais informações sobre esta GPU, como a possível data de lançamento e o preço. No entanto é possível que a escassez de componentes também afete a data estimada prevista para a chegada deste equipamento, ao mesmo tempo que contribuirá para a inflação do preço recomendado pela Nvidia.

Por cá vamos aguardar por mais detalhes para cada vez mais percebermos o que nos reserva da líder deste mercado.