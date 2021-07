Linha GeForce RTX 30 SUPER da Nvidia também deve chegar aos desktops

As novidades sobre as novas placas gráficas da Nvidia não param de chegar. Para já ainda não há muitas informações oficiais, mas a verdade é que quase sempre os leaks correspondem à realidade. Ou, pelo menos, a parte dela.

Neste sentido, os mais recentes detalhes revelam que a fabricante norte-americana está também a preparar as GPUs da linha GeForce RTX 30 SUPER para os desktops.

A linha GeForce RTX 30 teve um enorme sucesso entre os jogadores, mas também entre os mineradores de criptomoedas. Aliada à escassez de chips do setor industrial, estas placas gráficas quase mal tiveram tempo de descansar nas prateleiras das lojas.

Mas a Nvidia não para de movimentar o seu forno de desenvolvimento e, como tal, podem em breve chegar os modelos SUPER da linha RTX 30. Até ao momento, as informações davam conta de que estes equipamentos seriam edições mobile e, como tal, destinados aos computadores portáteis. No entanto, há agora mais detalhes que apontam também estas GPUs para os desktops.

RTX 30 SUPER também pode ser lançada para desktops

O popular leaker kopite7kimi, conhecido por divulgar informações no campo das placas gráficas, respondeu às informações avançadas pelo site VideoCardz e adiantou que a linha GeForce RTX 30 SUPER não vai chegar apenas aos computadores portáteis. Como tal, deduz-se então que a Nvidia lance esta série de placas gráficas também para desktop.

O site reforçou depois a questão e perguntou se seria a linha RTX 30 SUPER ou o chip GA103 que viria para desktop. Por sua vez, o leaker responder que seriam ‘ambos’.

De acordo com outros pormenores revelados, estas novas placas gráficas serão fabricadas pela Samsung e mantêm o processo de 8nm da linha atual. Além disso serão baseadas no chip GA103 que contará com melhorias de design e mais núcleos CUDA.

Os rumores indicam que, para já, serão lançadas as versões GeForce RTX 3070 SUPER com 8GB de VRAM, e a RTX 3080 SUPER com 16GB de VRAM. No entanto, ainda não há dados sobre se a memória será GDDR6 ou GDDR6X, nem se as variantes Ti terão igualmente uma versão SUPER.

Para já tratam-se apenas de leaks, embora sejam de fontes com significativa percentagem de viabilidade. Mas caso todas estas informações se comprovem, o mais importante é que as novas gráficas cheguem numa altura de menor escassez e a preços mais próximos do recomendado pela Nvidia.