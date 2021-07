Autoridades da Malásia esmagam mais de mil plataformas criptográficas

O mercado das moedas criptográficas cresce a cada dia e a sua mineração torna-se mais comum. No entanto, o processo nem sempre está regularizado e, aquando da sua descoberta, não tem como correr bem. Por exemplo, na Malásia, foi encerrada mais uma exploração de criptomoeda.

Além de fecharem a propriedade, as autoridades prensaram, com um rolo, 1.069 das plataformas de mineração.

Recentemente, têm sido vários os relatos que dão conta do encerramento de propriedades que alojam mineração ilegal de moedas criptográficas. De todas, a que aconteceu na Malásia poderá ser a mais insólita. Além de fecharem a propriedade e prenderem os proprietários, as autoridades prensaram, a vapor, com um rolo, 1.069 plataformas de mineração.

Segundo o The Star, esta foi uma operação conjunta – que decorreu de fevereiro a abril deste ano – realizada pela polícia e pela Sarawak Energy Berhad (SEB), em Miri. Posteriormente, os detidos foram acusados de roubo de energia.

Um total de seis pessoas foram acusadas com sucesso ao abrigo da Secção 379 do Código Penal por roubo de eletricidade, foram multadas até RM8.000 (cerca de 1.600 euros) e presas por até oito meses.

Disse o chefe da polícia de Miri, Hakemal Hawari, num comunicado.

Roubo de eletricidade para mineração de moedas criptográficas

De acordo com a SEB, o roubo de eletricidade para atividades relacionadas com a mineração de moedas criptográficas tem causado cortes frequentes de energia. Aliás, em 2021, foram já destruídas três casas devido a ligações ilegais de fornecimento de eletricidade.

Mais do que isso, a SEB admite que perderam já vários milhões de RM (ringgit malaio) em eletricidade.

O jornal local de Sarawak, Dayak Daily, divulgou um vídeo onde vê que as plataformas de mineração de moedas criptográficas foram, efetivamente, prensadas. Contudo, ainda não foi explicada a razão para o culminar da operação. Provavelmente, a polícia tentou, com isto, alertar potenciais mineiros de moedas criptográficas, de forma a clarificar que não serão toleradas ilegalidades, além do que têm vindo a ser os casos de roubo de eletricidade.

Leia também: