realme GT Master – um smartphone para combater na gama média

A realme, recentemente, apresentou ao mercado mais um dos seus smartphones destinados a cobrir a gama média. Falamos do smartphone realme GT Master com ecrã Super AMOLED com 120Hz, processador Snapdragon 778G 5G, três câmaras traseiras e com bateria de 4300 mAh capaz de carregar a 65W.

Mas há mais para descobrir.

realme GT Master - as especificações

A realme apresentou o seu novo realme GT Master que começou agora a chegar às lojas. Trata-se de um smartphone de gama média, equipado com um processador Snapdragon 778G 5G da Qualcomm, disponível nas versões de 128 e 256 GB de armazenamento interno, com 8 GB de RAM.

O ecrã deste Android tem tecnologia Super AMOLED com 6,43", uma resolução de 1080 x 2400 píxeis e uma taxa de atualização de 120Hz que faz toda a diferença na fluidez com que os conteúdos são apresentados. O realme GT Master vem equipado com Android 11 e tem a interface de utilizador realme UI 2.0.

O módulo de câmaras traseiro é composto por uma grande angular de 64 MP com abertura f/1.8, uma ultra grande angular de 8 MP com abertura f/2.2 e ainda uma macro de 2 MP. A câmara frontal (punch hole) é de 32 MP com abertura f/2.5.

Em termos de gravação de vídeo, a câmara traseira grava no máximo a 4K@30fps e 1080p@60fps, e a câmara frontal a 1080p@30fps.

Adicionalmente, vemos o smartphone equipado com Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, NFC, sensor de impressões digitais ótico no ecrã, e possibilidade de utilizar dois cartões SIM. Não tem slot para cartão microSD para expansão de memória.

A bateria é o último fator a destacar. Esta tem uma capacidade de 4300 mAh, sendo capaz de carregar a 65 W de potência no máximo. Assim, em apenas 33 minutos será capaz de carregar dos 0 aos 100%.

Em termos de design, o realme GT Master destaca-se pela versão cinza, desenhada pelo designer industrial japonês Naoto Fukasawa. Além disso, apresenta acabamentos curvos, tanto no ecrã como na traseira que lhe conferem maior elegância. Ao modelo cinza os modelos cosmos black, cosmos blue e luna white.

O novo smartphone Realme GT Master está disponível por cerca de 400€, já com IVA e portes incluídos.

Realme GT Master