Google paga 15 mil milhões de dólares à Apple para ser o motor de pesquisa do Safari

A Google e a Apple são concorrentes, mas são simultaneamente parceiras de negócio. Nesse sentido, para que a Apple mantenha o motor de pesquisa Google como predefinido no Safari, a gigante das pesquisas terá de desembolsar cerca de 15 mil milhões de dólares.

No ano passado, a Google pagou cerca de 10 mil milhões. Contudo, este ano, o valor do mercado Apple aumentou e a Google tem de pagar mais, segundo a empresa de análise Bernstein.

Google paga à Apple para ser motor de pesquisa

Apesar da Apple ter alterado o mecanismo de pesquisa no iOS, o Safari continua a apostar no Google como o motor predefinido para a pesquisas. No entanto, o preço a pagar pela Google não é de todo "barato".

O valor é um "segredo" entre a Google e a Apple que tem recebido muita atenção por parte das autoridades reguladoras. Os milhares de milhões de dólares que compram o espaço no Safari, ano após ano, sobem à medida que o ecossistema da Apple se torna mais preponderante.

Conforme foi referido, no ano passado, a Google pagou 10 mil milhões de dólares para ser o mecanismo de pesquisa do Safari nos vários sistemas operativos da empresa da maçã.

Contudo, esta quantia deverá aumentar para 15 mil milhões de dólares (12,7 mil milhões de euros), de acordo com o último relatório da empresa Bernstein.

Apple poderá no próximo ano receber 20 mil milhões

Neste relatório, preparado para os investidores, a Bernstein afirma que nos próximos anos, este montante pode continuar a aumentar e atingir um valor entre 18.000 e os 20.000 mil milhões de dólares até 2022.

Esta empresa baseia as suas previsões em dados de "divulgações em ficheiros públicos da Apple bem como da análise de custo de aquisição de tráfego (TAC) do Google."

No entanto, o acordo entre a Apple e a Google pode gerar dois grandes problemas. Em primeiro lugar, as entidades reguladoras estão na mira deste acordo, uma vez que limita as opções de outros motores de pesquisa com base em quem coloca mais dinheiro em cima da mesa (DuckDuckGo e Ecosia são também opções).

Embora o risco do regulatório não seja iminente, é provável que seja feito nos próximos anos.

O segundo risco neste contrato é que a Google não deseje rever o seu contrato. Neste sentido, se levarmos em conta que o lucro líquido do Google em 2020 foi de 40,270 milhões de dólares, o valor que tem de pagar todos os anos é um verdadeiro ultraje para as contas da Google (desde que os números apresentados sejam verdadeiros, algo que se questiona, considerando os benefícios da Google).

Com isto, refere a empresa de análise de mercado, a Google também mantém longe o Bing da Microsoft.