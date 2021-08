Xiaomi conquistou o pódio em 22 mercados com vendas de smartphones no último trimestre

A Xiaomi tem tido um crescimento incrível e, aproveitando a retirada a Huawei da equação global do mercado dos smartphones, ocupa agora o lugar de marca que mais vende, ultrapassando mesmo a Samsung, nalguns momentos. Mas os dados vão além disto.

A empresa chinesa deu a conhecer os seus resultados relativos ao segundo trimestre do ano e há números surpreendentes.

Há muito que se esperava que a Xiaomi ultrapassasse algumas das mais poderosas fabricantes de smartphones e, depois de alguns anúncios nesse sentido por parte de empresas analistas do setor, é a própria Xiaomi que vem mostrar o seu poder atualmente no mercado.

No decorrer do dia de hoje, a Xiaomi revelou um aumento de dois dígitos na receita, lucro, vendas de telefones e quase todos os outros segmentos mais relevantes.

Xiaomi à conquista do trono

Entre abril e junho de 2021, a empresa vendeu 52,6 milhões de smartphones. Isto representa um crescimento impressionante de 86,8% face ao período homólogo. Assim, a sua participação no mercado global de smartphones atingiu 16,7%, tornando a empresa a segunda maior fabricante do mundo. A Samsung continua na frente, mas a Apple já foi ultrapassada e a distância entre a Samsung e a Xiaomi continua a diminuir.

A juntar a esta informação, a Xiaomi revela que 12 milhões dos smartphones vendidos na primeira metade do ano tem um preço superior aos CNY3.000 ou 300 €.

Uma outra informação relevante, prende-se com o facto da empresa, no segmento dos smartphones já ser número 1 em 22 mercados a nível global, incluindo Espanha, França e Itália. Aliás, mais do que ser número 1 nestes países, é número 1 atualmente na Europa e na Ásia, tal como já tínhamos mostrado.

Para estes resultados muito contribuiu o facto de as operadoras móveis terem passarem a disponibilizar smartphones Xiaomi nos seus pacotes. Nesta modalidade, a chinesa vendeu mais 300% de smartphones face ao período homólogo.

Além dos smartphones

A empresa tem investido também fortemente no seu ecossistema de IoT e agora está a colher os frutos. A receita nesta área IoT e produtos de lifestyle cresceu 35,9% ao ano.

Existem agora 374 milhões de dispositivos IoT ligados à plataforma da Xiaomi, valor que exclui smartphones e computadores. São 7,4 milhões de utilizadores com pelo menos cinco dispositivos, sendo os mais populares aspiradores, purificadores de ar, humidificadores, termostatos, lâmpadas e câmaras de segurança doméstica.