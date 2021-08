O último mês tem sido de resultados impressionantes para a Xiaomi. A marca chinesa tem somado, de forma constante, resultados que a colocavam perto do topo das marcas de smartphones e também do controlo do mesmo mercado.

As provas apresentadas revelavam que apenas tinha conseguido ultrapassar a Apple, tendo ainda a Samsung acima na tabela. Os dados mais recentes mostram que em julho este cenário voltou a mudar e também a Samsung foi ultrapassada, estando agora a Xiaomi no topo.

Tudo começou com os resultados previstos para o segundo trimestre de 2021 no mercado global. Vindo de várias fontes estava a informação de que a Xiaomi tinha assumido o segundo lugar da lista de fabricantes de smartphones, destronando a Apple.

Além disso, e para reforçar o crescimento que é visível na Xiaomi, surgiu dias depois uma nova informação, agora focada apenas no mercado europeu. Aqui o cenário era diferente, tendo a Xiaomi subido à primeira posição para o mesmo trimestre de 2021.

Claro que se esperava que este ritmo de crescimento da Xiaomi não fosse abrandar e agora a prova está dada. Segundo o que avança a Counterpoint Research, e face ao mercado global durante o mês de julho, a Xiaomi terá ultrapassado a Samsung e está no topo da tabela de fabricantes de smartphones.

Com 17,1% de quota de mercado, a Xiaomi está acima de todas as suas concorrentes diretas, com a Samsung a ter apenas 15,7%. Este novo valor representa um crescimento de 26% em apenas 1 mês, o maior da marca para um período de tempo tão reduzido.

A análise da Counterpoint Research revela que este momento da Xiaomi resulta de um aproveitamento da marca face a problemas da concorrência. Para além de ganhar o espaço que ficou no mercado de marcas como a Xiaomi, há ainda falhas na cadeia de distribuição e na produção da Samsung, que limitam o seu desempenho.

Criada em 2011, a marca terá já colocado no mercado mais de 800 milhões de smartphones. Resta saber como a concorrência vai reagir e até como o mercado se vai adaptar a este novo cenário, que há algum tempo era esperado. Até lá, a Xiaomi vai gozar deste lugar de destaque tão importante.