Os resultados da Xiaomi têm sido meteóricos neste segundo trimestre de 2021. Conseguiu assumir posições no mercado dos smartphones que até há pouco tempo não considerava possível, batendo a concorrência direta.

Se o cenário do mercado global está definido e bem estabelecido, há agora novos dados que apontam para mais uma vitória. A Xiaomi bateu a Apple e Samsung e ganhou o topo das vendas de smartphones na Europa.

Xiaomi não para de ganhar espaço à concorrência

Ao conseguir bater a Apple nas vendas de smartphones, a Xiaomi mostrou a todos que é um concorrente de peso no mercado nos smartphones. É uma força a ter em conta e as suas propostas estão a agradar aos consumidores em todo o planeta.

Agora, e olhando de forma particular a um dos mais importantes mercados, vemos que a Xiaomi voltou a marcar uma posição. Na Europa, onde as marca chinesas estão a crescer e a impor-se, conseguiu agora assumir o topo da tabela das marcas de smartphones.

Empresa Envios (em milhões) Quota mercado 2º Trim 2021 Mudança anual Xiaomi 12,7 25,3% +67,1% Samsung 12 24% -7% Apple 9,6 19,2% +15,7% Oppo 2,8 5,6% +180% Realme 1,9 3,8% +1800% Outros 11,1 22,2% -20,1% Total 50,1 100% +14.4%

Samsung e Apple derrotadas nos mercados da Europa

Estes números são focados no segundo trimestre de 2021, mas podem bem ser uma previsão para o futuro. Com uma quota de 25,3%, conseguiu colocar no mercado um total de 12,7 milhões de smartphones. Com estes valores, teve um crescimento de 67,1% face ao mesmo período de 2020.

Assim, temos então a Samsung em segundo lugar da tabela, com 24% do mercado, e a Apple no terceiro lugar, com 19,2% do mercado na Europa. Estas marcas colocaram 12 e 9,6 milhões de smartphones, respetivamente. Quanto a 2020, temos uma descida de 7% para a Samsung e um crescimento de 15,7 para a Apple.

Vendas de smartphone não param de crescer

O resto da tabela é preenchido por mais 2 marcas chinesas, com crescimentos muito elevados. Temos assim a Oppo e a realme, com mudanças face a 2020 de +180% e +1800%, respetivamente, que colocaram no mercado 2,8 e 1,9 milhões de smartphones.

Será interessante ver como o mercado vai reagir no trimestre que atravessamos. A Samsung terá novidades dentro de dias, que vão de imediato iniciar as vendas. Já no caso da Apple, só em setembro vamos ver a reação, com a chegada do próximo iPhone.