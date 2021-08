As novidades do WhatsApp parecem não abrandar e estão constantemente a serem reveladas e testadas. Este serviço de mensagens tem acelerado o ritmo a que os seus programadores lançam melhorias e novidades para os utilizadores.

A mais recente era esperada há já muito tempo e vem facilitar muito a vida aos utilizadores. Está orientada para as mensagens de voz e vem trazer uma funcionalidade que muitos queriam e esperavam que estivesse presente. Finalmente há melhorias nas mensagens de voz.

A par com as mensagens de texto, o WhatsApp tem nas mensagens de voz uma utilização muito grande e muito ativa. Os utilizadores preferem ditar as suas mensagens e assim evitam estar a escrever textos longos e que muitos vezes nem sequer são lidos.

Assim, as mensagens de voz surgem como uma alternativa, que até há pouco não garantia uma boa experiência de utilização. A maior falha era mesmo a possibilidade de ouvir essas mensagens e decidir se as queriam enviar ou simplemente apagar.

Com a mais recente versão beta da app do WhatsApp para Android tudo muda e há novidades em vários pontos importantes. A primeira está na própria interface de gravação de mensagens, algo que nos habituámos a usar sem grande qualidade ou opções presentes.

Depressa é visível a presença de ondas de voz que estão ajustadas ao nosso discurso e mostram onde estivemos a falar, mais alto ou mais baixo. Tudo fica visível tanto do lado de quem grava as mensagens como de quem as recebe.

A segunda novidade, e está é mesmo a mais importante, é a possibilidade de ouvir as mensagens gravadas antes de serem enviadas. A interface está mais completa e com mais opções presentes para o utilizador. Podem controlar a gravação e a sua reprodução antes de serem enviadas.

Com botões dedicados e bem visíveis, o utilizador só tem de escolher o que quer fazer depois de gravar a sua mensagem. O botão de play está logo visível, para que a mensagem seja ouvida antes de ser enviada. Todo o processo segue depois da forma normal e que conhecem no WhatsApp.

Por agora tudo parece estar ainda restrito às versões de testes do WhatsApp. Espera-se, como sempre, que a novidade seja alargada em breve a todos os sistemas onde está presente. Esta novidade, curiosamente, já está a ser testada na versão desktop do WhatsApp há alguns dias.