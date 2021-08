Há muitos anos que a Xiaomi está presente no mercados e sempre com a mesma imagem e a mesma linha de produtos, tanto a Mi como a Redmi. Esta está bem estruturada dentro da sua oferta e muitas vezes os clientes sabem de forma clara o que estão a comprar apenas com o nome da linha.

Esse cenário vai ser mudado com uma novidade avançada em rumor e entretanto confirmada pela marca. A famosa e muito capaz linha Mi da Xiaomi vai desaparecer e haverá uma reestruturação grande dentro da marca.

Todos os que acompanham a Xiaomi saem bem da divisão que a marca faz nos seus produtos, independente da sua área de atuação. A linha Mi é o grande ícone da marca e onde esta apresenta os melhores e mais capazes smartphones.

É precisamente a linha Mi que irá desaparecer na segunda metade de 2021, com uma mudança radical na Xiaomi. A marca vai fazer desaparecer a linha Mi e reorganizar a sua oferta no mercado dos smartphones. Será um processo gradual, mas que vai mesmo acontecer.

Do que revelou quando confirmou esta mudança, a saída do Mi será para uma aproximação da marca e uma afirmação da mesma. Deixa assim de existir a ideia de uma abreviação e o nome Xiaomi assume o papel principal na atual linha Mi.

Por outro lado, a linha Redmi será mantida, mas será agora alargada na sua oferta. Esta será agora a porta para os smartphones de linha média e assumirá também a responsabilidade de lançar todos os equipamentos da oferta da marca no campo do IoT.

À parte desta mudança dentro da estrutura da marca, não se esperam alterações na imagem da mesma. O conhecido logotipo Mi deverá ser mantido, mas agora associado de forma correta à Xiaomi e não à sua linha de smartphones de topo.

Esta será uma mudança importante para a fabricante chinesa, para assumir uma imagem mais direta na sua marca. Mi será a imagem da Xiaomi, mas aqui vai depois caber as suas duas linhas de produtos, cada um com um propósito, uma força e uma imagem especifica.