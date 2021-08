Full-Self Driving da Tesla poderá chegar a outras marcas

Embora ainda não esteja completamente aprimorado, o sistema Full-Self Driving (FSD) da Tesla é uma das grandes promessas da fabricante de Elon Musk. Recentemente, esta levantou a possibilidade de vir a permitir que outras fabricantes de automóveis utilizem a sua tecnologia.

A questão foi levantada e Elon Musk deixou no ar que poderá vir a acontecer.

No seu AI Day, a Tesla apresentou uma panóplia de novidades - maioritariamente voltadas para a investigação e desenvolvimento no campo da Inteligência Artificial - que poderão fazer parte do futuro da empresa. Uma das surpresas foi o protótipo de um robô humanoide, desenvolvido para substituir o ser humano em tarefas repetitivas ou perigosas.

Durante o evento, a Autocar questionou Elon Musk sobre a possibilidade de tornar o seu software de FSD aberto. A resposta foi bastante clara:

Bem, é fundamentalmente extremamente caro criar o sistema, pelo que, de alguma forma, isso tem de ser pago. A menos que as pessoas queiram trabalhar de graça. Mas devo dizer que, se outras empresas de automóveis quiserem licenciá-lo e utilizá-lo nos seus carros, isso seria fixe. Isto não se pretende limitar apenas aos carros Tesla.

Uma vantagem deste licenciamento proposto por Elon Musk é que os custos de desenvolvimento de um sistema FSD pelas outras fabricantes seriam altamente reduzidos. Assim sendo, a inclusão do software nos seus veículos seria mais viável.

Segundo Elon Musk, o sistema FSD da Tesla de próxima geração "será capaz de atingir uma condução autónoma completa a um nível de segurança muito superior ao de um humano, provavelmente pelo menos 200% ou 300% melhor do que um humano".

Embora não tenha ficado claro o custo total para os consumidores (tendo em conta que a Tesla cobra 10.000 dólares aos seus clientes pela tecnologia), esta possibilidade poderia permitir que mais carros na estrada apresentem capacidades de condução autónoma.

Conforme já vimos antes, Elon Musk não se importa de partilhar as ideias da Tesla. Afinal, recorde-se que, recentemente, anunciou que a vasta rede de Superchargers da fabricante seria aberta a todos os veículos, incluindo os de outras marcas, no final do ano.