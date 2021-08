Maioria diz que as redes sociais deveriam moderar ainda mais os comentários

As redes sociais são as plataformas de eleição para partilharmos conteúdos, estar em contacto com os nossos amigos e comentarmos as notícias e temas do dia a dia. No entanto, estes serviços deram voz a todo o género de comentários e nem todos são os mais adequados.

Neste sentido, questionámos os nossos leitores sobre deveriam as redes sociais moderar ainda mais os comentários dos utilizadores. Venha conhecer todos os resultados.

Deveriam as redes sociais moderar ainda mais os comentários dos utilizadores?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.111 respostas obtidas.

Através da análise quantitativa dos resultados, verifica-se então que a maioria dos leitores, com 68% das votações, é da opinião de que as redes sociais deveriam moderar ainda mais os comentários dos utilizadores, pois há cada vez mais comentários insultuosos e que desinformam as pessoas sem moderação (752 votos).

Por outro lado, 32% dos participantes respondeu que "Não. As pessoas são livres de dizerem o que querem nas redes sociais, sem esperar consequências" (359 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados:

No entanto, e mesmo que a preferência caia para um dos lados, este é um tema ainda bastante polémico que gera muita discussão entre os utilizadores. E ambos os lados têm os seus argumentos, mais ou menos válidos.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora deveriam as redes sociais moderar ainda mais os comentários dos utilizadores.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Qual o Sistema Operativo que mais usa atualmente? Microsoft Windows

macOS

Ubuntu

Linux Mint

Debian

Arch Linux

CentOS

Fedora

elementary OS

HarmonyOS

openSUSE

Unix System V

Solaris

OpenBSD

Mageia

Gentoo

ReactOS

PCLinuxOS

Slackware

FreeDOS

FreeBSD

NetBSD

Mandriva Linux

Outro Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.