A grande novidade da Microsoft este ano foi mesmo a chegada do Windows 11. Este novo sistema reinventa a interface do Windows e procura trazer muitas mais novidades nesta área do sistema da Microsoft.

Já em testes no programa Insiders, a Microsoft tem ainda a incógnita sober quando este sistema estará disponível. Tudo apontava para o final de 2020, mas novos dados revelaram que chegará em outubro, devendo ser anunciado dentro de dias.

É quase certo que a Microsoft deverá ter o Windows 11 na rua e pronto para os utilizadores no final do ano. A ideia de aproveitar a época do Natal é algo natural, até porque se deverá traduzir em vendas para os muitos parceiros da marca.

O que estava por saber era a data certa desse lançamento importante. Os testes do programa Insiders mostra que este sistema está estável, já com elevados níveis de estabilidade e sem problemas que possam impedir a sua utilização de forma diária.

A informação agira revelada mostra que a Microsoft poderá estar a prever mudar os seus planos para o futuro do Windows 11. A marca deverá apresentar o novo sistema já no final de outubro ou princípios de novembro.

Esta informação está a surgir com base em documentos internos a que houve acesso. Tudo parece apontar agora para aqui, com algumas datas já a serem avançadas. Uma das mais firmes leva a o Windows 11 surja no dia 19 de outubro.

Esta parece ser uma ideia que traz alguma lógica associada. Desse dia em diante a Microsoft lançaria o Windows 11 para os dispositivos compatíveis e ainda de forma controlada. Isto daria espaço para que fossem eliminados problemas e que no final do ano o sistema estivesse nos novos equipamentos livre de problemas.

Caso se confirme, o novo sistema estará a pouco tempo de chegar ao mercado e a todos os utilizadores. Este será o passo que é esperado pela Microsoft para assim garantir um sistema estável e com elevados níveis de utilização.