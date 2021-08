AMD também pode lançar uma gráfica para minerar criptomoedas e já há imagens

A mineração de criptomoedas é atualmente uma das práticas que mais causa interesse aos utilizadores. Para o efeito, os mineradores de moedas, como a Ethereum, recorrem a placas gráficas para extrair estes ativos digitais. Mas a febre tem sido de tal forma significativa que a Nvidia optou por lançar a CMP, uma gráfica destinada em exclusivo à mineração de criptomoedas.

Nesse sentido, as últimas notícias indicam que a rival AMD também seguir as mesmas pisadas. E parece que o equipamento da marca para extrair as moedas digitais já foi visto no Vietname.

A disponibilidade das placas gráficas ficou fortemente afetada não só pela escassez de componentes, mas também pela mineração de criptomoedas. Os modelos mais afetados por esta procura foram as GPUs da nova linha GeForce RTX 30 da Nvidia.

Como consequência, a fabricante norte-americana relançou os seus modelos, mas com limites da taxa de hash, cortando assim o desempenho para a atividade de mineração. Mas a marca não se ficou por aqui e também lançou as placas CMP (Cryptocurrency Mining Processor) exclusivas para a extração das tão populares moedas digitais.

AMD também já terá uma GPU para minerar criptomoedas

Parece que a AMD terá gostado da ideia lançada pela rival. Assim, segundo as últimas notícias, também estará a preparar o lançamento de uma placa destinada à mineração de criptomoedas. E algumas imagens deste possível equipamento já circulam na Internet.

As imagens foram partilhadas inicialmente pelo utilizador Công Nguyễn, o qual indica que a placa gráfica, dedicada à mineração profissional, já foi vista no Vietname.

Segundo as informações, o modelo das imagens é da fabricante XFX, usa o chip gráfico Navi 21 e é baseada na arquitetura RDNA2.

A GPU terá sido construída através de um chip produzido num processo de 7nm, o que a torna num equipamento com características recentes. O mesmo chip é usado noutros produtos da AMD, como as gráficas domésticas Radeon RX 6800 e RX 6900 e também em modelos profissionais como a Radeon Pro W6800 e W6900.

Tal como a CMP da Nvidia, este modelo da AMD também não emite gráficos e utiliza um sistema de arrefecimento com uma ventoinha que se encontra coberta.

Para já ainda não há informações oficiais por parte da AMD em relação a esta placa. Mas, caso se confirme, então esta será mais uma escolha viável para os mineradores de criptomoedas, numa altura em que o preço das GPUs está a aumentar novamente.

