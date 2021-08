Facebook está alegadamente a formar uma comissão eleitoral

Durante as últimas eleições nos EUA, o Facebook foi acusado de parcialidade na moderação dos conteúdos. Então, para que a situação não se repita, a empresa está a considerar formar uma comissão eleitoral que terá um papel fundamental na moderação das publicações relacionadas com as eleições.

Alegadamente, a comissão eleitoral será anunciada em outubro deste ano.

Conforme adiantou o The New York Times, o Facebook está a considerar a formação de uma comissão eleitoral. Esta moderará as questões relacionadas com as eleições, na plataforma. A mesma fonte refere que, por esta razão, a empresa entrou em contacto com académicos e especialistas em política.

Da mesma forma que a Comissão de Fiscalização (em inglês, Oversight Board) ajuda a rever os apelos à moderação do conteúdo, a comissão eleitoral poderia tratar de algumas decisões acerca dos conteúdos relacionados com as eleições.

Esta decisão surge na sequência da perceção criada pelos utilizadores. Esta considera que as decisões do Facebook relativas aos conteúdos das eleições são politicamente tendenciosas. De acordo com o The New York Times, o Facebook anunciará a comissão eleitoral no outono deste ano, antes das eleições americanas intercalares de 2022.

Uma vez que o Facebook se recusou a comentar sobre a possível comissão eleitoral, não se sabe se esta terá o mesmo nível de independência que a Comissão de Fiscalização.

Aquando da decisão da Comissão de Fiscalização, que ditava que Donald Trump estava proibido de regressar ao Facebook, os conservadores mostraram grande insatisfação. Portanto, a criação de uma comissão eleitoral poderá ajudar a plataforma a justificar as suas decisões relativamente à moderação dos conteúdos.

As questões de moderação do conteúdo têm levado grandes críticas até ao Facebook. Isto, porque, assim como acontece com outras redes sociais, a plataforma nem sempre consegue filtrar as publicações eficazmente, pelo que surgem problemas de disseminação de desinformação, discurso de ódio, entre outros.