5 novas apps para instalar no seu smartphone Android

As aplicações móveis continuam a ser de extrema importância nalguns setores da nossa vida e poderão ajudar a melhorar outros. Com frequência, deixamos opções de apps para os vários sistemas operativos, mas hoje as sugestões são para o universo Android.

Conheça então 5 novas apps para instalar no seu smartphone ou tablet Android.

Paralympics LIVE

Os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 estão a decorrer já desde o passado dia 24 de agosto e terminam a 5 de setembro. Portugal também tem a sua comitiva de atletas no Japão em diversas modalidades.

A app Paralympics LIVE vai ajudá-lo a acompanhar as várias competições, saber onde estão os nossos atletas e ver todas as informações relativas ao evento.

Homepage: Comité Paralímpico Internacional

Preço: Gratuito

Pontuação: 3,6 Estrelas

Sky Tonight: encontre estrelas e planetas no céu

Sky Tonight surge como uma nova app, com informação bastante completa, para explorar os segredos do céu. Estrelas, planetas, trajetórias dos corpos celestes, realidade aumentada e muito mais numa só app.

Aponte o smartphone para o céu e desfrute deste universo (literalmente).

Homepage: Vito Technology

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

New Expensify

New Expensify é uma nova app de gestão de finanças, ideal para colaboração financeira com amigos ou colegas de trabalho. Nesta app é possível solicitar pagamento, liquidar dívidas e até dividir despesas de grupo.

Além disso, permite gerir despesas pessoais.

Homepage: Expensify Inc.

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,8 Estrelas

Dogname

Do rol de apps estranhas que existem na Play Store hoje apresentamos a Dogname. Ora, se está à procura de um nome para o seu animal de estimação e não chega a nenhum consenso com a pessoa que vai partilhar a responsabilidade de tratar dele, então esta app vai dar uma ajuda.

Isto é quase como um Tinder dos nomes para cães. Só tem que fazer match.

Homepage: DoSomethingGood

Preço: Gratuito

Pontuação: 4 Estrelas

AR Canvas

Para quem tem um smartphone Samsung e gosta de criar imagens divertidas para partilhar nas redes sociais ou nas conversas com os amigos, há uma nova app, ainda em fase beta, que traz a realidade aumentada para eternizarão dos seus melhores momentos.