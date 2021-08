SpaceX lança formigas, abacates, gelados e um braço robô para o espaço

Uma remessa de formigas, abacates e um braço robótico de tamanho humano da SpaceX seguiram hoje em direção à Estação Espacial Internacional.

A entrega será feita já segunda-feira na 23ª missão de carga da empresa privada.

Nave da SpaceX leva 2.170 kg de material

Uma nave da SpaceX partiu hoje para o espaço "carregada de material". Além de formigas, abacates e um braço robô, os astronautas da Estação Espacial vão receber alimentos frescos, incluindo limões, cebolas, tomates e também gelados. Como referido, a entrega acontecerá durante o dia de amanhã.

Para este missão foi usado um foguetão Falcon reciclado que partiu pela madrugada do Kennedy Space Center da NASA. Depois de lançar a cápsula Dragon, o foguetão pousou de pé na mais recente plataforma oceânica da SpaceX, chamada "A Shortfall of Gravitas". O fundador da SpaceX, Elon Musk, manteve a sua tradição ao nomear estas plataformas como uma homenagem ao falecido escritor de ficção científica Iain Banks.

A cápsula Dragon leva consigo mais de 2.170 kg de material.

As escuteiras enviaram formigas e plantas como "cobaias", enquanto os cientistas da University of Wisconsin-Madison quiseram enviar sementes de agrião, uma pequena erva daninha usada em pesquisas genéticas.

O braço robótico experimental pertence a uma startup japonesa, e os primeiros testes serão feitos dentro da estação espacial. Futuros modelos do robô da Gitai Inc. irão aventurar-se no vácuo do espaço para auxiliar na manutenção de satélites e outros trabalhos, disse o diretor de tecnologia Toyotaka Kozuki.

Apesar de todo o material que viaja com a nave, algum ainda ficou em terra por causa dos atrasos causados pela COVID-19.