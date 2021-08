Precisa de earbuds baratos? Conheça os 1MORE ComfoBuds Pro e ComfoBuds 2

O mercado dos earbuds tem trazido ao consumidor propostas muito interessantes a preços bastante baixos. Depois da tecnologia TWS, hoje a procura passa muito pelas propostas com cancelamento de ruído ativo que até há pouco tempo só estavam associadas a headphones.

A 1MORE é uma marca ligada a este tipo de produtos e os ComfoBuds são apenas uma das linhas disponível. As diferenças entre os ComfoBuds Pro e ComfoBuds 2 surgem em especificações-chave e daí a diferença de preços, mantendo-se, no entanto, com um valor bastante apelativo.

Earbuds 1MORE ComfoBuds Pro e ComfoBuds 2

Os 1MORE ComfoBuds Pro são uns earbuds mais completos e que já oferecem o cancelamento ativo de ruído (ANC), com tecnologia QuiteMax desenvolvida pela própria 1MORE, capaz de eliminar até 35 dB em frequências baixas, médias e altas.

Integram 6 microfones, sendo dois feedforward, dois feedback e outros dois de conversa, para que o ANC funcione de forma plena bem como as chamadas sem ruído de fundo. Além disso, oferecem tecnologia TWS.

Integram Bluetooth 5.0 para transmissão de sinal mais rápida e sem perdas e também têm certificação IPX4 que garante uma resistência a água (por exemplo, pingos de chuva e suor).

A bateria em cada auscultador é de 50 mAh e a caixa tem uma de 450 mAh. Segundo a marca, 15 minutos de carga proporcionarão 2 horas de utilização. Em termos de autonomia, com o ANC ligado a marca garante 6 horas de utilização (ou 20 horas com a caixa), com ANC desligado pode ir até às 8 horas (ou 28 horas).

Os earbuds 1MORE ComfoBuds Pro, com cancelamento ativo de ruído, estão disponíveis por cerca de 68,50€ já com IVA, utilizando o código de desconto 1MORE823.

1MORE ComfoBuds Pro

Os 1MORE ComfoBuds 2 são muito semelhantes em termos de design e oferecem também tecnologia TWS. No entanto, não têm ANC, contando só com quatro microfones, com vista a melhorar a qualidade das chamadas.

Vêm com Bluetooth 5.2, têm modo jogo e a autonomia pode ir até às 24 horas (6 horas dos auscultadores + 18 horas da caixa). 15 minutos de carregamento serão traduzidos em 3 horas de reprodução de música.

Também estes são resistentes a água em condições controladas, com certificado IPX5. Relativamente ao controlo, as duas propostas podem ser controladas via app para smartphone ou através do toque.

Os earbuds 1MORE ComfoBuds 2 são mais em conta que a versão Pro, estando disponíveis por cerca de 38€ já com IVA, utilizando o código de desconto de 3€ disponibilizado automaticamente pela loja.

1MORE ComfoBuds 2