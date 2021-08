O Galaxy Z Fold3 é a mais recente arma da Samsung num mercado cada vez mais saturado. Com uma estética única, graças ao ser formatado de dobrável, este smartphone consegue marcar uma presença forte, aliado também a especificações de topo.

A Samsung tem este smartphone a chegar ao mercado e isso leva a que sejam conhecidos mais pormenores deste equipamento. Um dos mais recentes deixou muitos utilizadores admirados. Tem a ver com o bootloader, que se for desbloqueado remove algumas funcionalidades importantes deste smartphone.

Apesar de não ser algo normal de ser realizado, muitos utilizadores optam por desbloquear os seus smartphones. Para isso utiliza-se a alteração no bootloader, abrindo depois as portas a novas versões do Android e a outras alterações.

Um dos pontos fortes do Galaxy Z Fold3 são as suas câmaras, que seguem a linha de modelos anteriores da Samsung. Com 3 câmaras traseiras e uma frontal, consegue captar imagens de elevada qualidade. É precisamente neste ponto que reside uma questão agora descoberta.

Do que é reportado, fazer o desbloqueio do bootloader surge uma mensagem de alerta para os utilizadores. A mensagem é clara e revela que o desbloqueio "fará com que a câmera seja desativada e pode fazer com que seu telefone ou aplicativos parem de funcionar corretamente".

Com testes já efetuados, foi possível confirmar este comportamento que nã0 era esperado. As várias câmaras deixam de funcionar, não se limitando a trazer problemas com as fotografias. Também o reconhecimento facial fica sem funcionar e muitas mais funcionalidades.

ficou a dúvida como seria o comportamento do Galaxy Z Flip3, mas neste caso a Samsung parece que terá tomado outro caminho. A mensagem a alertar para o bloqueio das câmaras não existe e estas aparentemente funcionam sem problemas.

Esta não é a primeira vez que esta abordagem é tomada no Android, com outras marcas a fazerem o mesmo. A própria Samsung já o tinha mostrado antes, mas apenas em funcionalidades associadas ao Knox, a cama de segurança ds smartphones.