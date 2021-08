Huawei leva curva dos ecrãs a um novo extremo que poderá virar tendência

Os ecrãs curvos surgiram como uma tendência dos topo de gama, impulsionada pelos Edge da Samsung. A empresa sul-coreana exagerou na curva para mostrar que podia ser útil e com o passar dos anos o tamanho da curvatura foi-se ajustando. A Huawei foi uma das fabricantes que adotou este tipo de ecrã, mas poderá, em breve, dar um passo mais além na oferta.

Uma patente recentemente registada revela o que poderá estar para chegar.

A Huawei tem mostrado ao longo do tempo que é capaz de se adaptar às adversidades que o mundo ocidental lhe impôs, continuando a inovar num segmento quase vedado como é o dos smartphones. O seu mais recente lançamento, além de contar com a melhor câmara colocada num smartphone até ao momento, lugar que tem vindo a reconquistar a cada novo smartphone, o P50 vem equipado com um sistema operativo próprio, o Harmony OS.

Também a Huawei tem mantido nos seus smartphones os ecrãs com uma curvatura que confere uma experiência de visualização única, elegância... e alguns constrangimentos na utilização com o simples segurar do smartphone.

Huawei leva curva dos ecrãs a um novo extremo

Agora, parece que a empresa está a pensar ir mais além, levando a curva dos ecrãs a um novo extremo. Numa patente registada recentemente e divulgada pelo canal LetsGoDigital, o ecrã do smartphone poderá estender-se completamente pela lateral.

A patente descreve um ecrã para smartphone que ocupa a frente e as laterais. Além de menus de ações rápidas aparentemente ajustáveis e distribuídos pela lateral, há também botões de gatilho para jogos e de volume, tudo tátil nesta zona de ecrã.

As notificações passam também elas para a lateral, tornando assim o ecrã verdadeiramente "infinito". Neste ecrã também não é visível qualquer câmara, pelo que se pode especular que esta possa ser uma solução para quando a Huawei tiver a sua câmara escondida no ecrã.

A avançar, este conceito, terá que garantir que as laterais do smartphone não são "acionadas" com um simples agarrar de ecrã. É fácil olhar para esta patente e relembrar o que a Xiaomi fez com o seu Mi MIX Alpha, mas que acabou por nunca lançar, devido aos custos de produção extremamente elevados.

No entanto, tal como hoje vemos os smartphones a ganhar câmaras escondidas por píxeis de ecrã, num futuro próximo poderemos ter como tendência os ecrãs curvos que acompanham as laterais dos smartphones. Será a Huawei a pioneira?