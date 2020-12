E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Analisámos a uma TV Hisense ULED, um teclado gaming Fantech, testámos a Google Stadia, falámos do novo CPU Intel Core i9-11900K, e muito mais.

Não há uma tecnologia de ecrã que se possa referir como “a melhor”. Cada tecnologia tem as suas vantagens e desvantagens, e são várias as estratégias utilizadas pelos fabricantes de TVs, sejam OLED ou com retroiluminação.

Hoje falamos de uma dessas tecnologias, a tecnologia ULED, juntamente com a análise à TV Hisense ULED 65U8QF, com ecrã 4K de 65”.

A construção do Telescópio Solar Daniel K. Inouye (DKIST) ainda não está terminada. Contudo, as imagens que já consegue captar são extraordinárias. Conforme estamos recordados, no início deste ano, ele mostrou-nos a fotografia de maior resolução do Sol já tirada. Agora, este equipamento consegue mostrar-nos a imagem mais detalhada de uma mancha solar.

O detalhe conseguido é um marco astronómico, e só foi possível graças às capacidades deste novo telescópio solar.

O teclado mecânico, ao longo dos anos, tem sofrido uma enorme evolução e é no universo gaming que ganham maior expressão. A Fantech, marca dedicada a todo este mundo, oferece propostas de periféricos e acessórios de grande qualidade a preços bastante acessíveis. Depois de aqui me ter sentado na cadeira Fantech Extreme Gaming, troquei o meu velho teclado de membrana pelo teclado mecânico Fantech Max Pro MK851 RGB.

Este modelo hoje em análise tem retroiluminação RGB com inúmeras configurações e modos ajustáveis a cada momento e a cada tipo de jogo. Além disso, a escrita ganha uma nova velocidade, mas há mais para descobrir.

Os serviços de streaming estão a ganhar terreno nos últimos anos. Cada vez menos dependemos dos serviços locais e apontamos para a Internet nos fornecer conteúdos. Depois de conquistar a música e o vídeo, é agora a hora de atacar a área de jogos.

A Google escolheu esta como uma das suas áreas de foco e tem no Stadia a sua oferta. Este serviço tem despertado a curiosidade de muitos e agora há uma excelente novidade. O Stadia está finalmente disponível em Portugal e o Pplware já o experimentou.

O novo processador Intel Core i9-11900K apareceu recentemente em benchmark, onde ficaram conhecidas as principais características deste componente.

De acordo com os dados, este processador tem 8 núcleos, um clock base de 3.5 GHz e um processo de fabrico de 14 nm.

Tendo estado a ser feitas tantas alterações na vertente dos automóveis, por exemplo, a fim de minimizar o nosso impacto ambiental, agora, chegou a vez de atuar sobre a agricultura.

Assim, a Huawei vai promover o maior projeto fotovoltaico agrícola do mundo, na China.

Desde há vários anos que se tem investigado baterias alternativas às que conhecemos hoje. Novos materiais, eventualmente para substituir o lítio, mas acima de tudo a ideia é conseguir armazenar mais energia e menor espaço. Baterias de lítio-enxofre, de iões de sódio e até de zinco. Todas elas são vistas como alternativa, mas a evolução é lenta.

Agora, investigadores apresentaram um novo protótipo que é composto por óxidos de prata e zinco.

A Apple já mostrou que pode ter a sua própria tecnologia para não depender de terceiros. Depois dos SoC usados nos iPhones e iPads, passando pelos Macs, a empresa de Cupertino quer também libertar amarras do chip modem. Nesse sentido, a empresa adquiriu em 2019 o negócio deste componente à Intel. Agora, segundo foi referido por um funcionário da Apple, os trabalhos com esta tecnologia já estão em marcha e poderá estar para breve a apresentação do seu próprio modem.

Este é um trunfo importante para a Apple diminuir a dependência que tem de certos parceiros, como é o caso da Qualcomm.

A Blackview está a terminar o ano com algumas novidades, o que nos leva a prever um ano de 2021 de grandes apresentações. Assim, acabou de dar a conhecer dois produtos, um tablet Android e uns earbuds TWS.

O tablet TAB 8E chega já com uma promoção integrada no 12.12 (sim, mais um dia de descontos vindo da China). Sobre os AirBuds 1 a marca ainda não revelou grandes informações.

O segmento dos veículos elétricos tem vindo a crescer a um ritmo interessante. Se até agora as limitações passam pela autonomia e tempos de carga, tudo poderá mudar nos próximos tempos. De acordo com informações recentes, a Toyota vai lançar um novo carro elétrico já no próximo ano.

A grande novidade é que a bateria deste novo veículo carrega em apenas 10 minutos!

Atualmente a Xiaomi é uma das empresas mais fortes no segmento dos smartphones. A marca chinesa tem recheado o mercado com vários produtos potentes e interessantes, que se tornam facilmente alvo de desejo dos consumidores.

O Xiaomi Mi 11 será a próxima grande aposta da fabricante e agora o telefone foi captado na cor azul em imagens ao vivo.

Colocar de novo um ser humano na Lua é o objetivo de ouro para as missões espaciais dos próximos anos. Assim, a NASA prepara com detalhe aquela que será a viagem para voltar a pisar solo lunar. A agência espacial deu a conhecer os 18 astronautas que vão integrar Programa Artemis.

9 mulheres e 9 homens pisarão na superfície do nosso satélite natural em 2024. Neste grupo há algumas particularidades interessantes.

Há muito tempo que a informação sobre o próximo smartphone da Samsung anda a surgir, ainda que na forma de rumores. Pormenores e dados das especificações têm sido publicados, mostrando de antemão o que é esperado.

Agora, e na mesma linha das revelações anteriores, surgiu o primeiro vídeo real com o Galaxy S21. Nele, o smartphone pode ser visto em toda a sua forma e acaba por ficar muito pouco por revelar.

O ano de 2021 promete muitas surpresas e novidades no que respeita ao segmento dos smartphones. Estão assim previstos vários lançamentos de peso de diferentes marcas, entre elas a chinesa OnePlus.

Um dos equipamentos mais esperados é a linha OnePlus 9, e agora caíram na Internet imagens reais e possíveis especificações deste smartphone.