Divulgadas imagens reais e especificações do OnePlus 9 5G

O ano de 2021 promete muitas surpresas e novidades no que respeita ao segmento dos smartphones. Estão assim previstos vários lançamentos de peso de diferentes marcas, entre elas a chinesa OnePlus.

Um dos equipamentos mais esperados é a linha OnePlus 9, e agora caíram na Internet imagens reais e possíveis especificações deste smartphone.

Com o lançamento do novo processador Snapdragon 888 da Qualcomm, muitas especulações surgiram em volta de potenciais equipamentos que, por conseguinte, possam vir a ter este SoC.

Para além dos topos de gama Samsung Galaxy S21 e Xiaomi Mi 11, também a próxima gama do OnePlus 9 poderá então receber este processador. Mas enquanto não são reveladas informações pelas vias oficiais, vários rumores e leaks dão assim conta do recado ao trazer detalhes antecipados sobre estes equipamentos.

Alguns dados indicam que esta linha contará com o modelo OnePlus 9 e 9 Pro, mas também é possível haver a versão 9E de gama média.

Divulgadas imagens reais do OnePlus 9

As informações mais recentes são várias imagens reais do possível OnePlus 9 que foram então divulgadas agora pelo site PhoneArena.

Assim, de acordo com os dados, este smartphone é uma unidade de pré-produção do OnePlus 9 5G.

No entanto há alguns detalhes que estão a intrigar os especialistas, como por exemplo o logótipo estranho na pare traseira, que não parece nada com o que já foi lançado pela marca.

As imagens mostram também um dispositivo com uma traseira prateada de metal. No conjunto de câmaras surgem dois grandes sensores, assim como um mais pequeno. Verifica-se ainda um LED para flash junto às câmaras onde, por sua vez, consta a designação “Ultrashot”.

Já na parte frontal, verifica-se a perfuração de ecrã destinada ao sensor da câmara frontal, e ainda os microfones na parte superior e inferior.

Uma das imagens mostra o compartimento para albergar o cartão SIM, a entrada C e altifalante.

Possíveis especificações também foram reveladas

Mas para além das imagens do telefone, foram ainda divulgadas capturas de ecrã com as possíveis especificações do smartphone.

Segundo as imagens, o OnePlus 9 contará então com um ecrã plano FHD+ de 6,55 polegadas, resolução 2400 x 1080, proporção 20:0, HDR e uma taxa de atualização de 120Hz.

Quando às câmaras, os screenshots indicam que a traseira contará com uma câmara de 12 MP f/1.88 e a câmara de selfies será de 4 MP f/2.4. Mas considerando aquilo que o mercado oferece, é possível que estas informações não correspondam àquilo que a marca irá, de facto, lançar.

Pode aceder a todas as informações divulgadas aqui.