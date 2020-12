Análise: Teclado mecânico Fantech Max Pro MK851 RGB

O teclado mecânico, ao longo dos anos, tem sofrido uma enorme evolução e é no universo gaming que ganham maior expressão. A Fantech, marca dedicada a todo este mundo, oferece propostas de periféricos e acessórios de grande qualidade a preços bastante acessíveis. Depois de aqui me ter sentado na cadeira Fantech Extreme Gaming, troquei o meu velho teclado de membrana pelo teclado mecânico Fantech Max Pro MK851 RGB.

Este modelo hoje em análise tem retroiluminação RGB com inúmeras configurações e modos ajustáveis a cada momento e a cada tipo de jogo. Além disso, a escrita ganha uma nova velocidade, mas há mais para descobrir.

A evolução do teclado mecânico

Ao longo dos anos, os teclados mecânicos têm sofrido uma grande evolução. Hoje é o mundo do gaming que mais os procura, mas a história é longa. Nos primórdios, os principais computadores do mercado faziam-se acompanhar por este tipo de abordagem de construção. Um exemplo é o clássico Model M da IBM lançado em 1984.

Ao contrário dos convencionais teclados de membrana, que confiam numa membrada completa para fechar o circuito e registar a pressão das teclas (como se de um controlo remoto de TV se tratasse), os teclados mecânicos utilizam interruptores individuais para cada uma das teclas. Estes interruptores são fabricados por diversas empresas e apresentam diferentes características.

A abordagem destes teclados permite evitar diversos problemas. Por exemplo, o ghosting, manifestado nos teclados convencionais e que ocorre quando se pressionam múltiplas teclas em simultâneo, onde o registo de determinadas teclas é perdido.

Onde é que esta perda de registo poderá ser mais problemática?

Nos videojogos. As vantagens são evidentes, razão pela qual estes teclados são cada vez mais procurados pelos consumidores, principalmente no que se refere aos gamers, que procuram uma vantagem extra em jogo através do uso destes periféricos.

Apesar dos preços destes teclados ser, em geral, mais elevado que os modelos tradicionais, a verdade é que a crescente procura tem conseguido fazer com que o mercado se adapte o ofereça propostas de qualidade a preços mais baixos.

O teclado mecânico Fantech Max Pro MK851 RGB é um desses casos.

Especificações gerais do teclado mecânico Fantech Max Pro MK851 RGB

O teclado mecânico Fantech Max Pro MK851 RGB tem retroiluminação RGB que pode ser ajustado em 19 modos Spectrum ou à medida do utilizador.

As teclas mecânicas têm interruptor azul (o Blue Switch) e todas as teclas têm funcionalidade anti-ghosting. Suporta ainda combinações macro e tudo é personalizável via software.

Além disso, o teclado disponibiliza duas portas USB para ligar acessórios, daí a ficha USB do teclado oferecer um reforço com uma segunda ficha USB para o caso de ser necessária energia extra. O cabo de ligação tem 1,8 metros e é revestido a fibras entrelaçadas oferecendo mais resistência.

O teclado tem layout em português e inclui uma tecla e um scroll dedicados ao controlo multimédia e volume.

Em termos de estrutura, o teclado tem uma construção em alumínio e as teclas são em plástico tal como a base. Na base existem ainda uns pés em borracha antideslizante e duas alturas ajustáveis.

O Fantech Max Pro MK851 RGB é resistente a água e poeiras. Caso, acidentalmente, seja vertida água sobre o teclado deverá, imediatamente, virar o teclado ao contrário para a água escorrer.

Blue Switch

Tal como já mostrei acima, os teclados mecânicos, com algumas exceções, podem oferecer três tipos de interruptores: castanho, vermelho ou azul. O modelo Fantech Max Pro MK851 RGB vem com os interruptores azuis.

Este tipo de switch necessita de ligeiramente mais força para responder e tem um clique bastante audível. As de switch castanho, por exemplo, já são silenciosas e de resposta ligeiramente mais rápida. Mas muito “ligeiramente”.

Confesso que o clique alto foi um dos aspetos que mais me confusão me fez no início da utilização. Mas hoje, ao fim de um mês com o Fantech Max Pro MK851 RGB, no momento de trabalho já não me incomoda o som das teclas e até se torna importante dada a sensibilidade ao toque que o teclado oferece. Para quem escreve muito esta será uma opção acertada… mas se trabalhar sozinho (cá no escritório, o colega queixou-se do barulho).

Além disso, a escrita torna-se mais rápida, pela resposta imediata e pela leveza ao carregar nas teclas, quando comparado com um teclado de membrana.

Em ambiente de jogo é evidente que temos grandes vantagens face ao de membrana, com uma resposta extremamente rápida.

O software

Os periféricos da Fantech, ratos, headsets e teclados, dispõem de funcionalidades e configurações que podem ser ajustadas via software. Todos os downloads podem ser encontrados no site fantech.pt.

O software permite personalizar o teclado e criar três perfis distintos, onde é possível definir a função para cada tecla.

A iluminação pode ser também ela ajustada de uma forma mais personalizada, além das 19 configurações já pré-definidas.

É possível ainda gravar comandos, através das macro, com sequências de teclas, podendo editar o tempo de delay antes de gravar.

As funções das teclas

Através do teclado, diretamente, poderá utilizar comandos para alterar os modos de luz, ajustar o brilho e velocidade, controlar multimédia e alternar entre modos de jogo.

Todos estes controlos podem ser encontrados no manual de instruções disponibilizado na caixa, em português.

Em resumo

O teclado mecânico oferece, sem dúvida, uma experiência de utilização muito mais interessante que um teclado de membrana, principalmente em ambiente de jogo, onde realmente há uma resposta mais rápida que poderá fazer a diferença entre ganhar e perder.

Em termos de escrita há também uma melhoria. O som dos cliques poderá não ser muito agradável para quem escreve o dia inteiro, mas, ainda assim, é uma questão de hábito.

Estamos perante um teclado com uma construção robusta e de qualidade. O facto de ter duas portas USB para ligar acessórios é também uma vantagem e o mesmo se pode dizer do botão e scroll dedicados ao controlo de multimédia e de toda a configuração conseguida via software.

Por fim, o teclado acaba por ser confortável para escrever e jogar e o ajuste de inclinação ajuda à adaptação aos diferentes utilizadores e até ambientes de utilização.

O teclado mecânico Fantech Max Pro MK851 RGB está disponível por 49,90 €.

Fantech Max Pro MK851 RGB

O Pplware agradece à marca a cedência deste teclado para testes.