Apple inicia desenvolvimento do seu próprio modem para o iPhone e iPad

A Apple já mostrou que pode ter a sua própria tecnologia para não depender de terceiros. Depois dos SoC usados nos iPhones e iPads, passando pelos Macs, a empresa de Cupertino quer também libertar amarras do chip modem. Nesse sentido, a empresa adquiriu em 2019 o negócio deste componente à Intel. Agora, segundo foi referido por um funcionário da Apple, os trabalhos com esta tecnologia já estão em marcha e poderá estar para breve a apresentação do seu próprio modem.

Este é um trunfo importante para a Apple diminuir a dependência que tem de certos parceiros, como é o caso da Qualcomm.

Segundo a Bloomberg, o vice-presidente de hardware e tecnologias Johny Srouji informou os funcionários sobre o desenvolvimento deste componente numa reunião na passada quinta-feira.

Este ano, demos início ao desenvolvimento do nosso primeiro modem celular interno, que permitirá outra transição estratégica importante. Investimentos estratégicos de longo prazo como estes são uma parte crítica para capacitar os nossos produtos e garantir que tenhamos um rico pipeline de tecnologias inovadoras para o nosso futuro.

Disse Srouji, de acordo com a publicação.

Esta notícia não é nova em ideia, até porque há um ano, surgiu um rumor que a empresa de Cupertino havia estabelecido um prazo agressivo de 2022 para desenvolver um modem celular interno para uso no iPhone e iPad. Nessa altura a Apple “adquiria” à Intel propriedade intelectual, equipamentos e cerca de 2.200 funcionários.

As “amarras” da Qualcomm e as patentes da Intel

Atualmente, a Apple conta com a Qualcomm para as suas necessidades de modem, incluindo todos os componentes 5G encontrados no iPhone 12. A gigante da tecnologia usou hardware de banda base da Intel de 2016 a 2018. No entanto, o fabricante do chip foi declarado incapaz de entregar a tecnologia 5G funcional a tempo para o lançamento de 2020.

Na verdade, estes rumores sobre o interesse da Apple na tecnologia de modem remontam a 2014. Contudo, esta vontade foi arrefecida quando a empresa travou um braço de ferro com a Qualcomm em tribunal. Conforme é sabido, a Apple processou a Qualcomm em 2017 por causa de taxas de licenciamento de patentes, uma ação que gerou uma disputa legal mundial que foi resolvida em abril de 2019.

Como resultado, a Intel interrompeu o desenvolvimento da sua tecnologia de modem 5G e acabou por vender o portefólio de patentes à Apple pelo valor de mil milhões de dólares.

Além da propriedade intelectual, a Apple adquiriu, ao longo dos últimos anos, talentos em engenharia da Qualcomm e de outros grandes participantes do setor.

Apple irá integrar os seus modems no próximo iPhone ou iPad?

Não está claro quando a Apple pretenderá integrar o seu próprio modem num produto como o iPhone, embora os termos do acordo da Qualcomm incluam um contrato de licença de fornecimento de seis anos que entrou em vigor em 1 de abril de 2019. Os relatórios anteriores afirmavam que o primeiro modem da Apple seria lançado em 2022.

Além de um modem, Srouji disse na quinta-feira que a Apple trabalha numa “família” de chips Mac. Informações veiculadas no início desta semana afirmavam que a Apple estaria a planear construir uma série de chips de desktop avançados para complementar o M1, incluindo uma variante de 32 núcleos que pode estrear num Mac Pro redesenhado para 2022.