Como usar a funcionalidade Inteligência visual no seu iPhone com iOS 26

Com a chegada do iOS 26, a Apple introduziu uma nova ferramenta de inteligência artificial chamada Visual Intelligence, em português, Inteligência visual, integrada no conjunto Apple Intelligence. Este artigo explica o que esta funcionalidade permite fazer, que dispositivos são compatíveis e como utilizá-la passo a passo.

Dispositivos compatíveis

Para poder usar a Inteligência visual, precisa de ter um iPhone compatível com Apple Intelligence. São suportados os seguintes modelos: iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max, qualquer modelo da série iPhone 16 ou iPhone 17, ou ainda o iPhone Air.

Se tiver estes requisitos e o iOS 26 instalado, pode avançar para explorar as capacidades da ferramenta.

O que permite fazer

A Inteligência visual permite analisar o que aparece no ecrã ou o que a sua câmara está a ver.

Algumas das funcionalidades incluem:

Identificar objetos, locais ou pessoas numa imagem ou cenário.

Extrair texto de capturas de ecrã e, por exemplo, oferecer a opção de “Adicionar ao calendário” quando deteta data/ hora.

Pedir à inteligência artificial (por exemplo, via ChatGPT) para explicar ou detalhar o que vê.

Realizar pesquisas visuais para encontrar imagens similares online ou identificar objetos específicos.

Em alguns casos: ler-aloud (texto em voz), traduzir, ou fazer “Look Up” (quando for um logotipo, animal ou planta reconhecível).

Como usar com capturas de ecrã

Pressione simultaneamente o botão de volume + e o botão lateral para tirar uma captura de ecrã.

Depois da captura, surgem opções na parte inferior: Perguntar e Pesquisar . A opção Perguntar permite questionar a IA sobre o que está visível na imagem, por exemplo qual é o edifício ou que marca é mostrada. A opção Pesquisar mostra imagens similares via pesquisa visual; pode ainda desenhar com o dedo para focar parte da imagem.

e . Se for detetada data/ hora ou localização, pode aparecer um botão “Adicionar ao Calendário” para agendar o evento.

Se for detetado um endereço web, permite fazer link logo a partir da imagem.

Quando terminar, pode guardar a captura ou descartá-la usando os ícones (check ou cruz).

Se preferir não ver a pré-visualização em ecrã completo sempre que tirar uma captura, pode desativar em: Definições > Geral > Captura de ecrã > Pré-visualizações em ecrã completo.

Como usar com a câmara em tempo real

Abra a aplicação “Câmara” no iPhone. Em alguns modelos (iPhone 15 Pro, Pro Max ou 16e) use também o botão controlo da câmara ou até pode usar o botão de Ação. Também tem à disposição o ícone de Inteligência visual na Central de controlo. No modo Inteligência visual aparecem três botões na zona inferior: Perguntar, Capturar e Procurar. Perguntar: pergunte à IA o que está a ver, por ex., leia o rótulo de uma garrafa de vinho e peça sugestões de acompanhamento. Capturar: tirar uma foto para posterior análise (texto, identificação, etc.). Pesquisar: fazer uma pesquisa visual para encontrar imagens ou identificar objeto/animal/planta. Pode também usar o atalho no ecrã de bloqueio ou adicionar o ícone à Central de Controlo pré-configurando-o nas definições do ecrã de bloqueio.

Exemplos práticos de utilização

Apontar a câmara para um cartaz de concerto: a Inteligência visual pode detetar a data e permitir “Adicionar ao Calendário”.

Tirar uma foto de uma planta desconhecida e receber informação sobre a espécie.

Tirar uma captura de ecrã de uma bicicleta que viu online e usar Procurar para descobrir preço ou onde comprá-la.

Fotografar o rótulo de um vinho e pedir à IA sugestões de pratos para acompanhar.

A ferramenta Inteligência visual (Visual Intelligence) no iOS 26 amplia consideravelmente as capacidades de reconhecimento de imagem e interação com o que é capturado ou observado com o iPhone.

Com os modelos compatíveis e o sistema atualizado, torna-se uma funcionalidade poderosa para tirar partido da IA no dia a dia.