Como usar a funcionalidade Inteligência visual no seu iPhone com iOS 26
Com a chegada do iOS 26, a Apple introduziu uma nova ferramenta de inteligência artificial chamada Visual Intelligence, em português, Inteligência visual, integrada no conjunto Apple Intelligence. Este artigo explica o que esta funcionalidade permite fazer, que dispositivos são compatíveis e como utilizá-la passo a passo.
Dispositivos compatíveis
Para poder usar a Inteligência visual, precisa de ter um iPhone compatível com Apple Intelligence. São suportados os seguintes modelos: iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max, qualquer modelo da série iPhone 16 ou iPhone 17, ou ainda o iPhone Air.
Se tiver estes requisitos e o iOS 26 instalado, pode avançar para explorar as capacidades da ferramenta.
O que permite fazer
A Inteligência visual permite analisar o que aparece no ecrã ou o que a sua câmara está a ver.
Algumas das funcionalidades incluem:
- Identificar objetos, locais ou pessoas numa imagem ou cenário.
- Extrair texto de capturas de ecrã e, por exemplo, oferecer a opção de “Adicionar ao calendário” quando deteta data/ hora.
- Pedir à inteligência artificial (por exemplo, via ChatGPT) para explicar ou detalhar o que vê.
- Realizar pesquisas visuais para encontrar imagens similares online ou identificar objetos específicos.
- Em alguns casos: ler-aloud (texto em voz), traduzir, ou fazer “Look Up” (quando for um logotipo, animal ou planta reconhecível).
Como usar com capturas de ecrã
- Pressione simultaneamente o botão de volume + e o botão lateral para tirar uma captura de ecrã.
- Depois da captura, surgem opções na parte inferior: Perguntar e Pesquisar.
- A opção Perguntar permite questionar a IA sobre o que está visível na imagem, por exemplo qual é o edifício ou que marca é mostrada.
- A opção Pesquisar mostra imagens similares via pesquisa visual; pode ainda desenhar com o dedo para focar parte da imagem.
- Se for detetada data/ hora ou localização, pode aparecer um botão “Adicionar ao Calendário” para agendar o evento.
- Se for detetado um endereço web, permite fazer link logo a partir da imagem.
- Quando terminar, pode guardar a captura ou descartá-la usando os ícones (check ou cruz).
Se preferir não ver a pré-visualização em ecrã completo sempre que tirar uma captura, pode desativar em: Definições > Geral > Captura de ecrã > Pré-visualizações em ecrã completo.
Como usar com a câmara em tempo real
- Abra a aplicação “Câmara” no iPhone. Em alguns modelos (iPhone 15 Pro, Pro Max ou 16e) use também o botão controlo da câmara ou até pode usar o botão de Ação. Também tem à disposição o ícone de Inteligência visual na Central de controlo.
- No modo Inteligência visual aparecem três botões na zona inferior: Perguntar, Capturar e Procurar.
- Perguntar: pergunte à IA o que está a ver, por ex., leia o rótulo de uma garrafa de vinho e peça sugestões de acompanhamento.
- Capturar: tirar uma foto para posterior análise (texto, identificação, etc.).
- Pesquisar: fazer uma pesquisa visual para encontrar imagens ou identificar objeto/animal/planta.
- Pode também usar o atalho no ecrã de bloqueio ou adicionar o ícone à Central de Controlo pré-configurando-o nas definições do ecrã de bloqueio.
Exemplos práticos de utilização
- Apontar a câmara para um cartaz de concerto: a Inteligência visual pode detetar a data e permitir “Adicionar ao Calendário”.
- Tirar uma foto de uma planta desconhecida e receber informação sobre a espécie.
- Tirar uma captura de ecrã de uma bicicleta que viu online e usar Procurar para descobrir preço ou onde comprá-la.
- Fotografar o rótulo de um vinho e pedir à IA sugestões de pratos para acompanhar.
A ferramenta Inteligência visual (Visual Intelligence) no iOS 26 amplia consideravelmente as capacidades de reconhecimento de imagem e interação com o que é capturado ou observado com o iPhone.
Com os modelos compatíveis e o sistema atualizado, torna-se uma funcionalidade poderosa para tirar partido da IA no dia a dia.