E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de diversas novidades no mundo das criptomoedas, de avanços na tecnologia de LED vestível, listámos os smartphones Samsung que vão receber o Android 12, e muito mais.

Com a apresentação do Android 12 na passada semana, a Google marcou finalmente o início formal dos desenvolvimentos desta nova versão. Nos próximos meses tudo será detalhado e as grandes novidades testadas e avaliadas por todos.

Esta nova versão será naturalmente lançada mais tarde pelos diferentes fabricantes, que se vão apressar a ter as suas propostas. A Samsung é uma destas marcas, e a lista dos potenciais equipamentos a receber o Android 12 surgiu agora.

A Royole revelou o que diz ser o primeiro ecrã de micro-LED extensível que pode ser produzido em massa. As suas características poderão num futuro próximo ser usadas para produzir peças “vestíveis”, ecrãs dos mais variados fins, com aplicações que hoje parecem impossíveis de acontecer. Este material pode ser puxado, dobrado, torcido e esticado, sem perder a sua funcionalidade.

A empresa é conhecida pelos seus ecrãs dobráveis que podem ser colocados nos mais variados cenários. Num para-brisas de um carro, em peças de vestuário, livros, e num infindável mundo do SmartHome.

A Hisense, marca líder em televisores e eletrodomésticos inteligentes, assim como patrocinadora da UEFA EURO 2020, apresentou os seus novos modelos de televisores de última geração com os maiores avanços tecnológicos que chegam a Portugal durante 2021 e entre os quais se destacam especialmente os modelos U9GQ e A9G.

Os modelos cativam pela sua qualidade, tecnologia e design, mas têm ainda um fator completamente disruptivo. Os preços que a marca pratica deixam a concorrência bem longe tornam-se assim muito apelativos.

A par de tudo aquilo em que a Google se vai envolvendo, estreia-se agora na indústria da fertilidade, num investimento milionário associado a Martín Varsavsky. Este que é CEO da Overture Life, que desenvolve equipamentos para automatizar a Fertilização in Vitro, em Madrid e Barcelona.

O empresário conseguiu reunir vários financiamentos para este seu novo projeto relacionado com a fertilização.

O USB-C é um standard que tem vindo a ser cada vez mais utilizado pelos fabricantes de dispositivos tecnológicos. Como é natural nesta área, as atualizações dos protocolos acontecem sempre que possível e com o USB tipo C o cenário não é diferente.

De acordo com a última atualização, a capacidade de carregamentos passará de 100W para 240W.

A marca Redmi da Xiaomi dedicou o dia de hoje para apresentar novos produtos. Além de um smartphone exclusivo para mercado chinês do Redmi Note 10 Pro, foram também apresentados novos earbuds Airdots 3 Pro com um custo que ronda os 45 € e um computador portátil RedmiBook Pro Ryzen Edition em duas versões.

Ainda não se sabe quando é que estes novos produtos Redmi estarão disponíveis no mercado internacional, mas as expectativas perante o anunciado são altas.

Há umas décadas desenhavam-se conceitos de carros que conduziam sozinhos, que falavam e até que tinham permissão para substituir o ser humano em muitas ações. Hoje, estamos à beira da revolução dos táxis voadores, com importantes startups de eVTOL, acrónimo para Vertical Take-Off and Landing ou veículos de descolagem e aterragem Vertical, a prever o futuro.

Hoje mostramos um conceito de nave que pretende transportar 40 passageiros, numa distância entre o Porto e Lisboa, em menos de uma hora.

Depois de muitos ano com um plano de novos lançamentos muito bem definido, a OnePlus veio no ano passado mudar o seu paradigma. Criou novas propostas e novos smartphones, apontando para uma gama média onde cada vez mais os utilizadores se focam.

Assim, surgiram várias novas propostas, com uma designação nova, a Nord. Este novo modelo vai agora ser renovado e a OnePlus já começou a dar a conhecer ainda mais. O Nord CE 5G da OnePlus é real e chega já no dia 10 de junho.

Os cientistas estimam que a matéria negra, embora não seja observável da Terra, constitui cerca de 80% da matéria de todo o Universo. Dada a sua imensidão e por ser praticamente desconhecida, intriga bastante os investigadores que, agora, revelaram o maior mapa de sempre da matéria negra do Universo.

Para o resultado, foi analisada a luz de 100 milhões de galáxias que cobrem um quarto do céu do hemisfério do sul.

É inevitável que o mundo financeiro não passe também pelas criptomoedas. No entanto, tal como nas mais diversas áreas da sociedade, é preciso legislação para não se tornar um setor descontrolado.

O Governo australiano revelou recentemente que os investidores em criptomoedas do seu país devem declarar lucros, pois caso contrario enfrentam penalidades por sonegação de impostos.

Tal como já aqui tivemos oportunidade de frisar por várias vezes, a Nintendo Switch é a consola de videojogos mais popular em todo o mundo. Os dados recentes indicam mesmo que o equipamento conseguiu vender mais do que a PlayStation 5 e Xbox Series X/S juntas no primeiro trimestre.

Agora parece que há mais surpresas, pois a Nintendo Switch Pro apareceu agora na lista da Amazon. Desta forma, possivelmente a nova consola da marca japonesa poderá chegar em breve às prateleiras.

A tecnologia e os novos padrões de construção automóvel proporcionam aos criativos uma imagem do futuro onde o ambiente é agora uma prioridade. Como tal, o Heatherwick Studio, com sede em Londres, revelou o seu conceito para o carro elétrico Airo, que irá “aspirar poluentes de outros carros”. Sim, este carro foi pensado para limpar o par enquanto faz o seu trajeto.

Revelado no Salão Automóvel de Xangai, o veículo da recém-formada marca chinesa IM Motors foi projetado para não poluir, mas sim despoluir.

A tecnologia, como vemos muitas vezes, permite-nos conhecer e executar coisas inacreditáveis. Prova disso é o maior mapa 3D do Universo que está a ser desenvolvido pela NVIDIA.

O supercomputador tem mais de 6.000 GPUs que oferecem 4 exaflops de potência de computação.