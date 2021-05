A Google tem mais novidades fantásticas para o seu Chrome do Android

Foi na semana passada que a Google revelou mais uma versão do Chrome, o seu browser. Este chegou para as várias plataforma onde está disponível, com um destaque grande para o Android e para o Windows, onde garante melhorias de desempenho.

Apesar de todas as novidades serem conhecidas e já bem detalhadas, a gigante das pesquisas parece ter agora outra novidade. Especificamente para a versão dedicada ao Android, a Google terá novidades a surgirem agora e que elevam novamente este browser no seu sistema móvel.

Apesar de estar focada no Chrome como um todo, a Google dá uma atenção particular à versão dedicada ao Android. Este é o browser de eleição deste sistema operativo e como tal deve ter todas as funcionalidades adaptadas a esta plataforma móvel.

Assim, e depois de se conhecerem as novidades que a versão 91 do Chrome trouxe para o Android, surgem agora algumas melhorias. Estas apareceram de forma espontânea e aparentemente aleatórias, mas são muito interessantes para o que o browser da Google pode oferecer.

O que se vê agora é uma adição importante na área de partilha deste browser. Para além dos normais pontos das redes sociais, copia de link ou código QR, existe agora a possibilidade de fazer uma captura de ecrã. Esta é apenas parte das novidades do Chrome.

Ao fazer esta captura, o utilizador tem depois acesso a uma interface de edição da mesma. Aqui poderá recortar, adicionar texto ou desenhar em cima da imagem que acabou de captar no seu browser do Android.

Qualquer uma destas áreas permite ao utilizador alterar depois a imagem. Assim, pode alterar a área que foi captada para ser mais precisa ou adicionar texto à imagem que tem já presente. Por fim, e para mais liberdade no Chrome, os utilizadores podem desenhar livremente na imagem.

Como dissemos antes, esta é uma novidade que está a surgir de forma aleatória aos utilizadores. Ainda assim, se quiserem testar já a novidade, só precisam de ativar a flag chrome://flags/#chrome-share-screenshot. Após reiniciar o Chrome no Android, vão encontrar esta novidade na área de partilha.