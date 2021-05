O Twitter é uma das redes sociais mais utilizadas em todo o mundo. Criada por Jack Dorsey, a plataforma caracteriza-se por ser um espaço ‘clean’, sem muitos distratores ou funcionalidades supérfluas.

No entanto, a rede social poderá mudar um pouco de aspeto em breve. Isto porque, de acordo com informações agora reveladas, o Twitter pode copiar o Facebook e adicionar um sistema de reações às suas publicações.

Atualmente a Internet conta com várias redes sociais ao dispor do utilizador. Cada uma delas tem o seu público especifico, as suas funcionalidades e funções definidas.

No entanto há várias plataformas que se destacam das demais, e uma delas é o Twitter. E parece que, em breve, poderemos ter mais funcionalidades interessantes nesta rede social em formato de microblogging.

Twitter poderá incluir reações às suas publicações, como no Facebook

Jane Manchun Wong é uma programadora de Hong Kong conhecida por revelar algumas novidades das redes sociais. E, recentemente, Wong publicou na sua conta do Twitter que esta rede social estará a testar um sistema de reações às publicações, à semelhança do que já acontece no Facebook.

De acordo com as informações de Jane, as reações do Twitter serão então para “Likes”, “Cheer”, “Hmm”, “Sad” e “Haha”. Para além disso, a programadora deixou também um leak do WIP (work in progress), ou do processo em que se encontra o teste desta possível nova funcionalidade.

Para já o Twitter ainda não divulgou nenhuma informação oficial sobre este novo recurso que poderá estar em testes há algumas semanas. E, caso seja para avançar, também não há previsão de quando isso possa acontecer.

Mas esta já não é a primeira vez que Wong avança com uma possibilidade do género para esta rede social. Resta-nos então aguardar por mais pormenores para determinar se, de facto, poderemos em breve reagir de várias formas aos tweets.